コンラッド東京は、「チェリー＆ローズ アフタヌーンティー ラ・フルール」を6月16日から7月31日まで提供する。

テーマはチェリーとバラで、スイーツ5種とセイボリー3種に、プレーンとチェリーの2種のスコーンを組み合わせる。バラとライチのヴェリーヌやチェリーとパッションフルーツのムース、ピスタチオケーキ バラとグリオットチェリー、和ばらとアプリコットのタルト、ココナッツムース バラ香るラズベリーのジュレをそろえ、飲み物はロンネフェルトの紅茶やWABARAのばらの花びら茶、コーヒーなど約20種を用意し、いずれもおかわり自由とする。

デラックスアフタヌーンティーでは、スタンダードアフタヌーンティーのメニューにチキンバロティーヌとフォアグラムース ブラックチェリーとフレッシュチェリーのプレートを加え、乾杯用のシャンパーニュとコンラッド・ベアを付ける。スイーツはデラックスが4種、セイボリーが4種となる。

同期間に夜限定の「チェリー＆ローズ ナイトティー」も実施し、スイーツ4種とセイボリー4種を提供する。ドリンクはビール、スパークリングワイン、赤・白ワインに加え、コーヒーや紅茶、ソフトドリンクをフリーフローとする。

場所は28階のバー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」。提供時間はアフタヌーンティーが午前11時から午後4時半までの2時間制、ナイトティーが午後6時半から9時半までの2時間制で、最終入店は午後7時半。ナイトティーは事前予約制とし当日午前9時まで受け付ける。

料金は、「スタンダードアフタヌーンティー」が平日7,900円、土・日・祝日8,500円、「コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー」は9,400円から、「チェリー＆ローズ ナイトティー」は11,000円から。料金はいずれも税金・サービス料込み。