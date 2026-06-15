『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第11話 先行カット＆あらすじ公開！ 主題歌配信情報も
テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩3アシベ QQゴマちゃん』、第11話の先行カットとあらすじが公開された。
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩3アシベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
このたび、6月21日（日）に放送となるTVアニメ『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第11話あらすじと先行カットが公開された。
＜第11話「アザラシのヒモ」あらすじ＞
ゴマちゃんを遊びに誘うアシベ。
しかし、「ヒモ」でひとり遊びに夢中のゴマちゃんは見向きもせず……。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
そして、TVアニメ『小3アシベ QQゴマちゃん』主題歌、Hey！ Say！ JUMPの『CUE CUE CUTE』が、6月22日（月）の0：00より、各配信サービスにて順次ダウンロード・ストリーミング配信が開始される。家族・恋人・友達全員まるっとキュートに楽しもう。
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩3アシベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小3アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
＜第11話「アザラシのヒモ」あらすじ＞
ゴマちゃんを遊びに誘うアシベ。
しかし、「ヒモ」でひとり遊びに夢中のゴマちゃんは見向きもせず……。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真5点）
そして、TVアニメ『小3アシベ QQゴマちゃん』主題歌、Hey！ Say！ JUMPの『CUE CUE CUTE』が、6月22日（月）の0：00より、各配信サービスにて順次ダウンロード・ストリーミング配信が開始される。家族・恋人・友達全員まるっとキュートに楽しもう。
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
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