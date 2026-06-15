修学旅行でお金を多めに持っていくとバレる？意外と知らない持ち物チェックの実態
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「静岡の元教師すぎやま」が「修学旅行でお金多めに持って行こうとしてる人は観てください #元教師 #先生 #修学旅行 #通信制高校」を公開した。元修学旅行担当の教師という立場から、修学旅行に規定よりも多くのお金を持参した場合、教員に発覚するのかという学生の疑問に対し、「ほぼバレないが、バレる人もいる」という結論とその実態を解説した。
修学旅行において、生徒がこっそり多めのお金を持っていくという行為は、いつの時代も絶えない話題である。動画では、教員の視点からなぜ発覚しないのか、またどのような経緯でバレてしまうのかを具体的に紐解いている。
まず、「なんでバレないか」という理由について、すぎやま氏は「先生方がお財布の中身まで1円単位でチェックするようなことはない」と明言。ズボンのポケットやバッグの小物入れの中まで確認した経験はないとし、「ちょっと多く持っていっちゃったとしても、ほぼバレることはない」と語った。
一方で、発覚してしまうケースも主に2つ存在するという。1つ目は、本人が「オレ2万円多く持ってきた」と周囲に自慢してしまう場合だ。自慢されて腹を立てた友人が教員に密告することで発覚するという。2つ目は、旅行中につける「お小遣い帳」の計算が合わなくなる事態である。計算が苦手な生徒が帳簿を合わせられなくなり、教員から「おい、この2万どこから出てきたんだ！？」と問い詰められてバレてしまうパターンを挙げた。
さらに、意外にも多いのが「お母さんが心配して多めに持たせちゃうパターン」だと指摘する。親の愛情には理解を示しつつも、「やるならちゃんとバレないように事前指導をお願いします」とユーモアを交えて忠告した。修学旅行の裏側にある教員と生徒のリアルな実態が垣間見える、知的好奇心をくすぐる内容となっている。
修学旅行において、生徒がこっそり多めのお金を持っていくという行為は、いつの時代も絶えない話題である。動画では、教員の視点からなぜ発覚しないのか、またどのような経緯でバレてしまうのかを具体的に紐解いている。
まず、「なんでバレないか」という理由について、すぎやま氏は「先生方がお財布の中身まで1円単位でチェックするようなことはない」と明言。ズボンのポケットやバッグの小物入れの中まで確認した経験はないとし、「ちょっと多く持っていっちゃったとしても、ほぼバレることはない」と語った。
一方で、発覚してしまうケースも主に2つ存在するという。1つ目は、本人が「オレ2万円多く持ってきた」と周囲に自慢してしまう場合だ。自慢されて腹を立てた友人が教員に密告することで発覚するという。2つ目は、旅行中につける「お小遣い帳」の計算が合わなくなる事態である。計算が苦手な生徒が帳簿を合わせられなくなり、教員から「おい、この2万どこから出てきたんだ！？」と問い詰められてバレてしまうパターンを挙げた。
さらに、意外にも多いのが「お母さんが心配して多めに持たせちゃうパターン」だと指摘する。親の愛情には理解を示しつつも、「やるならちゃんとバレないように事前指導をお願いします」とユーモアを交えて忠告した。修学旅行の裏側にある教員と生徒のリアルな実態が垣間見える、知的好奇心をくすぐる内容となっている。
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"教育系YouTuber ｜ 教育評論家（松竹芸能 所属） ｜ LGBT ゲイ 新刊 弱いままのキミでバズる ベストセラー1位） 日本一バズってる元教師（2023年TTCA教育部門1位） TikTok41万/YouTube23万 公立中学校教員として10年以上勤務したのちに独立。 コロナで自己破産寸前のドン底におちいるがそこからバズって起死回生。 現在は教育系インフルエンサー、SNSコンサルタント、教育評論家として活動している。 応援メッセージ、ご質問 仕事のご連絡はsinnsyakai@gmail.comからどうぞ。"
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