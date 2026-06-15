日本戦で2アシストのフラーフェンベルフ、頼れる主将を称賛「空中戦に強く、見事にヘディングで決めてくれた」

日本戦で2アシストのフラーフェンベルフ、頼れる主将を称賛「空中戦に強く、見事にヘディングで決めてくれた」