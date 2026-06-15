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脳科学者が語る「生きがいクライシス」の闇…偏差値やSNSのいいねに支配された現代社会の罠

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「今、人類が直面する「生きがい」クライシスの本質」を公開した。動画では、AI（人工知能）の台頭によって人類が直面している「生きがいクライシス」の根源的な問題について、独自の視点で深く語っている。



動画の冒頭で茂木氏は、現代社会においてスマートフォンの普及などによる「アテンション・クライシス（注意力の危機）」が生じていると指摘。それに加え、AIの進化により人間の仕事だけでなく「生きがいが奪われる」という、より深刻なリスクに直面していると語る。数学の問題解決から科学実験まで、AIが自動的にこなす現代において、人間の存在意義そのものが問われているという。



さらに、生きがいが奪われる本質的な理由について、AIの学習メカニズムである「評価関数」や「報酬関数」を挙げた。本来、人間の生きがいは「小さな喜び」や「今ここにあること」など、外部の点数づけとは無関係なものであるはずだ。しかし現代社会では、学校のテストの点数や偏差値、職場での売上やKPI、SNSでの「いいね」やフォロワー数といった「数値化された外部評価」に依存するようになっていると指摘。茂木氏は、AIが人間を支配する以前に「人間が互いを数値で評価し合い、精密にコントロールされる社会になってしまった」と分析する。



最後には、現在の社会が『1984年』や『すばらしい新世界』のようなディストピアに近づきつつあると警鐘を鳴らす。「人工知能の発展の元にある、私たちの世の中についての考え方を見直す必要がある」と述べ、外部評価にとらわれない本来の「生きがい」のあり方を問い直す重要性を訴えて動画を締めくくった。