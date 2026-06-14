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料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「ファミチキバンズで背徳飯！ファミチキ明太ポテトバーガー」と題した動画を公開した。ファミリーマートで手に入るおなじみのホットスナックや惣菜を組み合わせ、ボリューム満点で罪深い味わいの特製ハンバーガーを作る様子を紹介している。



動画の冒頭、「深夜のファミマ背徳飯」というテーマで調理がスタート。まずはファミチキバンズを取り出し、下段に定番のファミチキをドーンと乗せ、その上にスライスチーズを贅沢に2枚重ねる。一方、上段のバンズにはパックの「明太ポテトサラダ」をたっぷりと絞り出し、さらに「追いマヨネーズ」をトッピングするという、食欲をそそる背徳感たっぷりのアレンジを披露した。



具材を乗せた2つのバンズをトースターでこんがりと焼き上げると、とろけたチーズがたまらないビジュアルに。「野菜が欲しいので…」と、ファミチキの上に彩り鮮やかなレタスミックスを山盛りに乗せ、最後は上段のバンズで挟み込んで一気に合体させた。



動画の終盤では、出来上がったバーガーを半分にカットして断面を披露。実食すると、「これはかなりウマいぞ!!」と大絶賛の評価を下した。しかし、合計で実費が約623円かかったことが明かされると、「マックチキンは190円…」とコストパフォーマンスの切なさに触れ、ユーモアたっぷりに締めくくられている。



深夜に無性にジャンクなものが食べたくなった時や、いつものコンビニ惣菜をアレンジしてみたい時に、この背徳のレシピに挑戦してみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・ファミチキバンズ 1個

・ファミチキ 1個

・とろけるスライスチーズ 2枚

・明太ポテトサラダ 1袋

・マヨネーズ 適量

・レタスミックス 適量



［作り方］

1. ファミチキバンズを上下（クラウンとヒール）に分ける。

2. 下段のバンズにファミチキを乗せ、その上にスライスチーズを2枚重ねる。

3. 上段のバンズに明太ポテトサラダを絞り出し、マヨネーズをかける。

4. 具材を乗せた上下のバンズをトースターに入れ、チーズが溶けて全体が温まるまで焼く。

5. 焼き上がったら、下段のバンズの上にレタスミックスを乗せる。

6. 上段のバンズを重ねて合体させたら完成。