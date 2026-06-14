この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が、「ファミチキバンズで背徳飯！ファミチキ明太ポテトバーガー」と題した動画を公開した。ファミリーマートで手に入るおなじみのホットスナックや惣菜を組み合わせ、ボリューム満点で罪深い味わいの特製ハンバーガーを作る様子を紹介している。

動画の冒頭、「深夜のファミマ背徳飯」というテーマで調理がスタート。まずはファミチキバンズを取り出し、下段に定番のファミチキをドーンと乗せ、その上にスライスチーズを贅沢に2枚重ねる。一方、上段のバンズにはパックの「明太ポテトサラダ」をたっぷりと絞り出し、さらに「追いマヨネーズ」をトッピングするという、食欲をそそる背徳感たっぷりのアレンジを披露した。

具材を乗せた2つのバンズをトースターでこんがりと焼き上げると、とろけたチーズがたまらないビジュアルに。「野菜が欲しいので…」と、ファミチキの上に彩り鮮やかなレタスミックスを山盛りに乗せ、最後は上段のバンズで挟み込んで一気に合体させた。

動画の終盤では、出来上がったバーガーを半分にカットして断面を披露。実食すると、「これはかなりウマいぞ!!」と大絶賛の評価を下した。しかし、合計で実費が約623円かかったことが明かされると、「マックチキンは190円…」とコストパフォーマンスの切なさに触れ、ユーモアたっぷりに締めくくられている。

深夜に無性にジャンクなものが食べたくなった時や、いつものコンビニ惣菜をアレンジしてみたい時に、この背徳のレシピに挑戦してみてはいかがだろうか。

【レシピ】
［材料］
・ファミチキバンズ 1個
・ファミチキ 1個
・とろけるスライスチーズ 2枚
・明太ポテトサラダ 1袋
・マヨネーズ 適量
・レタスミックス 適量

［作り方］
1. ファミチキバンズを上下（クラウンとヒール）に分ける。
2. 下段のバンズにファミチキを乗せ、その上にスライスチーズを2枚重ねる。
3. 上段のバンズに明太ポテトサラダを絞り出し、マヨネーズをかける。
4. 具材を乗せた上下のバンズをトースターに入れ、チーズが溶けて全体が温まるまで焼く。
5. 焼き上がったら、下段のバンズの上にレタスミックスを乗せる。
6. 上段のバンズを重ねて合体させたら完成。

YouTubeの動画内容

00:00

深夜のファミマ背徳飯がスタート
00:15

ファミチキとチーズをバンズに乗せる
00:26

明太ポテトサラダと追いマヨネーズ
00:46

トースターで焼き上げて野菜をサンド
01:10

断面チェックと実食、気になるコスト計算

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