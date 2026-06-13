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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【ルウ1個で1人前】S級ワシワシ麺、超極太MAX！豚バラカレーつけ麺。」を公開しました。人気企画「ルウ1個で1人前シリーズ」の最新作として、スーパーで購入できる二郎系を意識した極太麺を使った、パンチの効いた本格カレーつけ麺の作り方を紹介しています。



動画の冒頭で紹介されたのは、埼玉物産の「千里眼監修 S級ワシワシ麺 超極太MAX」。この麺を使って、旨味たっぷりのつけ汁を作っていきます。



まず鍋で水350ccを沸騰させ、豚バラスライス100gを中火で5～6分茹でます。「豚の旨味と脂を抽出する」ことで、つけ汁がグッと美味しくなるとポイントを解説。火を止めて調味料と「ジャワカレー 辛口」のルウ1個を加え、完全に溶かしたら弱火で2～3分煮込んでトロミをつけます。



続いて麺の準備です。たっぷりの熱湯で9分間茹でた後、水でぬめりを洗い流し、氷水でしっかりと冷やして水気を絞ります。



器に麺を盛り付け、メンマやほうれん草などをトッピング。つけ汁の丼にはクラッシュしたニンニク2かけを入れ、熱々のカレー汁を注ぎます。「ニンニクの香りがたまらない！」と食欲をそそる仕上がりに。



実食では、「暴力的な麺にガツンとカレー!!」と大絶賛。「これ、麺1玉じゃ足りないわ…」と箸が止まらない様子を見せました。手軽にガッツリとした一杯を楽しみたい時、ぜひこのレシピに挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・極太麺（生中華めん） 1玉

・水 350cc

・豚バラスライス 100g

・鶏ガラスープの素 小さじ1

・砂糖 小さじ1

・醤油 小さじ1

・みりん風調味料 小さじ1

・ジャワカレー 辛口（ルウ） 1個

・極太メンマ 適量

・茹でたほうれん草 適量

・なると 1枚

・ニンニク 2かけ

・長ネギ 適量

・フライドオニオン 適量



［作り方］

1. 鍋に水350ccを入れて沸騰させる。

2. 豚バラスライスを加え、中火で5～6分茹でて豚の旨味と脂を抽出する。

3. 一度火を止め、鶏ガラスープの素、砂糖、醤油、みりん風調味料を加える。

4. カレールウ1個を入れ、混ぜて完全に溶かす。

5. 弱火で2～3分煮込み、トロミがついたら火から下ろす。

6. 別の鍋にたっぷりのお湯を沸かし、極太麺を標準時間（約9分）茹でる。

7. 湯切りした麺を水で洗ってぬめりを取り、氷水で冷やして水気をしっかりと絞る。

8. 丼に麺を盛り、極太メンマ、ほうれん草、なるとを添える。

9. 別の器にニンニク2かけをクラッシュして入れ、熱々のカレー汁を注ぐ。

10. つけ汁に長ネギとフライドオニオンをトッピングして完成。