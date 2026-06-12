「金ロー」2週連続『キングダム』放送決定 最新作公開当日は特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』【今後のラインナップ】
俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演を務めるシリーズ最新作映画『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開される。それに合わせ、日本テレビ系「金曜ロードショー」では、2週連続で『キングダム』シリーズを放送する。
【場面写真】今夜限りの特別編！第3作名シーンから
7月10日（後9：00〜後11：09※放送枠15分拡大）には、2019年公開の第１作『キングダム』のスペシャルエディションを放送する。原泰久氏の大ヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が大集結した超豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録した。
中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になる夢を抱く戦災孤児の少年・信（しん）と、中華統一を目指す若き王・えい政（えいせい）の活躍を描き、これまで公開された4作での通算興行収入245億円を突破する空前のメガヒットシリーズの原点となる。監督は『GANTZ』『図書館戦争』『アイアムアヒーロー』の佐藤信介氏が務めた。
最新作公開当日の7月17日（後9：00〜後11：24※放送枠30分拡大）には、第3作『キングダム 運命の炎』（2023年）と第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024）を中心に、佐藤監督監修のもとに新たに再構築した、金曜ロードショーオリジナルの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』を「最新作公開記念SP」として放送する。
伝説の大将軍・王騎によって名付けられた「飛信隊」を率いる主人公・信が、王騎の背中を見つめながら、戦いを通じて成長していく姿に焦点が当てられ、最新作『魂の決戦』へ繋がるストーリーが描かれる。配信では見ることができない、金曜ロードショーだけの特別版となる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
12日『トイ・ストーリー』『ニセものバズがやって来た』『レックスはお風呂の王様』※3作すべて本編ノーカット、『レックスはお風呂の王様』は地上波初放送
19日『トイ・ストーリー2』※本編ノーカット
26日『トイ・ストーリー3』※本編ノーカット
7月3日『トイ・ストーリー4』※本編ノーカット
10日『映画 キングダム スペシャルエディション』
17日「今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP」
【場面写真】今夜限りの特別編！第3作名シーンから
7月10日（後9：00〜後11：09※放送枠15分拡大）には、2019年公開の第１作『キングダム』のスペシャルエディションを放送する。原泰久氏の大ヒットコミックを原作に、その世界観を忠実に再現。日本映画の常識を打ち破るスケールと、主役級の俳優が大集結した超豪華な出演者陣で大きな話題を呼び、その年の邦画実写作品No.1ヒットを記録した。
最新作公開当日の7月17日（後9：00〜後11：24※放送枠30分拡大）には、第3作『キングダム 運命の炎』（2023年）と第4作『キングダム 大将軍の帰還』（2024）を中心に、佐藤監督監修のもとに新たに再構築した、金曜ロードショーオリジナルの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』を「最新作公開記念SP」として放送する。
伝説の大将軍・王騎によって名付けられた「飛信隊」を率いる主人公・信が、王騎の背中を見つめながら、戦いを通じて成長していく姿に焦点が当てられ、最新作『魂の決戦』へ繋がるストーリーが描かれる。配信では見ることができない、金曜ロードショーだけの特別版となる。
【今後の「金曜ロードショー」ラインナップ】
12日『トイ・ストーリー』『ニセものバズがやって来た』『レックスはお風呂の王様』※3作すべて本編ノーカット、『レックスはお風呂の王様』は地上波初放送
19日『トイ・ストーリー2』※本編ノーカット
26日『トイ・ストーリー3』※本編ノーカット
7月3日『トイ・ストーリー4』※本編ノーカット
10日『映画 キングダム スペシャルエディション』
17日「今夜限りの特別版『キングダム −信と王騎と将軍と−』最新作公開記念SP」