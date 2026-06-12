7月3日に公開が控える『トイ・ストーリー5』。すでに公開を待ちわびる声が相次いでいるが、その期待をさらに膨らませるかのように、6月12日からは『金曜ロードショー』（日本テレビ系）過去4作品が連続で放送される。【写真】“有事の金”になるかも？トイストーリーの18金グッズ『トイ・ストーリー』の18金像「『トイ・ストーリー』は1996年に第一作が公開され、今回で5作目。おもちゃと子どもの絆を描いたストーリーが人気を博