前回王者・アルゼンチンが首位返り咲きでW杯へ、日本は変動なく18位…開幕直前発表の最新FIFAランキング発表

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前回王者・アルゼンチンが首位返り咲きでW杯へ、日本は変動なく18位…開幕直前発表の最新FIFAランキング発表

　国際サッカー連盟（FIFA）は6月11日、最新のFIFAランキングを発表した。

　史上初の3カ国共催、そして史上最多48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控え、最新のFIFAランキングが発表され、前回大会王者のアルゼンチン代表が2025年7月以来の首位に返り咲き。王座を守る戦いに臨むこととなる。

　また、4月1日の発表で首位に立っていたフランス代表は3位に転落。スペイン代表は2位をキープし、4位のイングランド代表、5位のポルトガル代表も変動はなかった。

　日本代表は18位と前回から変動なし。そのほか、日本代表がFIFAワールドカップ2026のグループステージで対戦するオランダ代表は1つ下げて8位、、チュニジア代表も1つ順位を落とし45位、スウェーデン代表は38位から変動しなかった。

　FIFAランキングのトップ30は以下の通り。

1位（＋2）　アルゼンチン
2位（−1）　スペイン
3位（−2）　フランス
4位（−）　イングラン
5位（＋1）　ポルトガル
6位（−1）　ブラジル
7位（＋1）　モロッコ
8位（ー1）　オランダ
9位（−）　ベルギー
10位（−）　ドイツ
11位（−）　クロアチア
12位（＋1）　イタリア
13位（＋1）　コロンビア
14位（＋1）　メキシコ
15位（ー1）　セネガル
16位（＋1）　ウルグアイ
17位（−1）　アメリカ
18位（＋1）　日本
19位（−1）　スイス
20位（＋1）　イラン
21位（−1）　デンマーク
22位（−）　トルコ
23位（−）　エクアドル
24位（−）　オーストリア
25位（−）　韓国
26位（−）　ナイジェリア
27位（−）　オーストラリア
28位（−）　アルジェリア
29位（−）　エジプト
30位（−1）　カナダ