前回王者・アルゼンチンが首位返り咲きでW杯へ、日本は変動なく18位…開幕直前発表の最新FIFAランキング発表
前回王者・アルゼンチンが首位返り咲きでW杯へ、日本は変動なく18位…開幕直前発表の最新FIFAランキング発表
国際サッカー連盟（FIFA）は6月11日、最新のFIFAランキングを発表した。
史上初の3カ国共催、そして史上最多48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控え、最新のFIFAランキングが発表され、前回大会王者のアルゼンチン代表が2025年7月以来の首位に返り咲き。王座を守る戦いに臨むこととなる。
また、4月1日の発表で首位に立っていたフランス代表は3位に転落。スペイン代表は2位をキープし、4位のイングランド代表、5位のポルトガル代表も変動はなかった。
日本代表は18位と前回から変動なし。そのほか、日本代表がFIFAワールドカップ2026のグループステージで対戦するオランダ代表は1つ下げて8位、、チュニジア代表も1つ順位を落とし45位、スウェーデン代表は38位から変動しなかった。
FIFAランキングのトップ30は以下の通り。
1位（＋2） アルゼンチン
2位（−1） スペイン
3位（−2） フランス
4位（−） イングランド
5位（＋1） ポルトガル
6位（−1） ブラジル
7位（＋1） モロッコ
8位（ー1） オランダ
9位（−） ベルギー
10位（−） ドイツ
11位（−） クロアチア
12位（＋1） イタリア
13位（＋1） コロンビア
14位（＋1） メキシコ
15位（ー1） セネガル
16位（＋1） ウルグアイ
17位（−1） アメリカ
18位（＋1） 日本
19位（−1） スイス
20位（＋1） イラン
21位（−1） デンマーク
22位（−） トルコ
23位（−） エクアドル
24位（−） オーストリア
25位（−） 韓国
26位（−） ナイジェリア
27位（−） オーストラリア
28位（−） アルジェリア
29位（−） エジプト
30位（−1） カナダ
国際サッカー連盟（FIFA）は6月11日、最新のFIFAランキングを発表した。
史上初の3カ国共催、そして史上最多48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026の開幕を目前に控え、最新のFIFAランキングが発表され、前回大会王者のアルゼンチン代表が2025年7月以来の首位に返り咲き。王座を守る戦いに臨むこととなる。
日本代表は18位と前回から変動なし。そのほか、日本代表がFIFAワールドカップ2026のグループステージで対戦するオランダ代表は1つ下げて8位、、チュニジア代表も1つ順位を落とし45位、スウェーデン代表は38位から変動しなかった。
FIFAランキングのトップ30は以下の通り。
1位（＋2） アルゼンチン
2位（−1） スペイン
3位（−2） フランス
4位（−） イングランド
5位（＋1） ポルトガル
6位（−1） ブラジル
7位（＋1） モロッコ
8位（ー1） オランダ
9位（−） ベルギー
10位（−） ドイツ
11位（−） クロアチア
12位（＋1） イタリア
13位（＋1） コロンビア
14位（＋1） メキシコ
15位（ー1） セネガル
16位（＋1） ウルグアイ
17位（−1） アメリカ
18位（＋1） 日本
19位（−1） スイス
20位（＋1） イラン
21位（−1） デンマーク
22位（−） トルコ
23位（−） エクアドル
24位（−） オーストリア
25位（−） 韓国
26位（−） ナイジェリア
27位（−） オーストラリア
28位（−） アルジェリア
29位（−） エジプト
30位（−1） カナダ