XiaomiがClaude Code的なAIエージェント「MiMo Code」をオープンソースで公開、ブラインドテストでClaude Codeに勝利

XiaomiがClaude Code的なAIエージェント「MiMo Code」をオープンソースで公開、ブラインドテストでClaude Codeに勝利