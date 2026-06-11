【「20式5.56mm小銃」の抽選試射会】 第1回：6月21日、BRAVE POINT新宿店 第2回：6月28日、BLKFOX福生

東京マルイは6月21日にBRAVE POINT新宿店にて、ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」の試射会を開催する。参加は抽選となり、応募期間は23時59分まで。下記抽選応募ページから申し込める。申し込みにはグーグルアカウントが必要。6月28日にはBLKFOX福生でも実施予定。

・抽選ページ

ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」は自衛隊の制式銃「20式5.56mm小銃」をモチーフとしたガスガン。現実の訓練さながらに扱うことができ、テイクダウン(分解)も可能。ガスブローバックにより、実銃を手にしたかの様な臨場感が楽しめる。本製品は近日発売予定。イベントでは発売に先駆けて触れることができる。