東京マルイ、自衛隊制式銃をモチーフとしたガスガン「20式5.56mm小銃」の抽選試射会を開催！ 応募は6月14日23時59分まで
【「20式5.56mm小銃」の抽選試射会】 第1回：6月21日、BRAVE POINT新宿店 第2回：6月28日、BLKFOX福生
東京マルイは6月21日にBRAVE POINT新宿店にて、ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」の試射会を開催する。参加は抽選となり、応募期間は23時59分まで。下記抽選応募ページから申し込める。申し込みにはグーグルアカウントが必要。6月28日にはBLKFOX福生でも実施予定。
・抽選ページ
ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」は自衛隊の制式銃「20式5.56mm小銃」をモチーフとしたガスガン。現実の訓練さながらに扱うことができ、テイクダウン(分解)も可能。ガスブローバックにより、実銃を手にしたかの様な臨場感が楽しめる。本製品は近日発売予定。イベントでは発売に先駆けて触れることができる。
━━━＼✨ 開催決定 ✨／━━━- 東京マルイ@AirsoftGun (@TM_Airsoft) June 11, 2026
20式5.56mm小銃
試射会
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ガスブローバック マシンガン『20式5.56mm小銃』を発売前に試射するチャンス！
参加申込は6月14日（日）23:59まで！
応募はこちら👇から（要Googleアカウント）https://t.co/6LapY7dNlZ pic.twitter.com/JVxYEMfhH7