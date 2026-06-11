4月に一時停戦で合意していたアメリカとイランですが、報復の応酬が激化し、停戦が揺らいでいます。カギを握るのはトランプ米大統領ですが、本音はどこにあるのでしょうか？ 戦闘が長期化すればイランに有利との見方もある中、イラン側の思惑を考えます。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「戦闘“エスカレート”…停戦どうなる？」をテーマに解説します。

■報復の連鎖…イランと米双方が攻撃

山粼誠アナウンサー

「アメリカとイスラエル、イランの間で2か月間続いていた停戦が揺らいでいます。まずは最新の状況です。イラン軍は8日夜、ホルムズ海峡で警戒・監視活動にあたっていたアメリカ軍のヘリコプター1機を撃墜しました」

「これを受けアメリカ中央軍は9日、報復としてホルムズ海峡の付近にあるイランの防空施設などを攻撃したと発表しました。ロイター通信によると、イランもさらなる報復として10日、バーレーンにいるアメリカ軍の艦隊などを各地で反撃し、緊張が高まっています」

鈴江奈々アナウンサー

「こうした報復の応酬が続かないといいですけれどね」

桐谷美玲キャスター

「ただ、アメリカとイランは戦闘終結に向けた話し合いを進めていたんじゃないんですか？」

山粼アナウンサー

「そうなんです。アメリカとイランは4月に、一時停戦で合意していたんです。アメリカとイスラエル、イランはお互いに攻撃をやめる。その後、親イラン組織ヒズボラが拠点を置くレバノンでも停戦合意が発表されていました」

「この停戦が続いている間に、完全な戦闘の終結に向けた交渉を進めていくという話だったんですが、この交渉がなかなか進まず、その間に次々と攻撃の応酬がエスカレートしていってしまったんです」

■攻撃の応酬がエスカレートする事態に

山粼アナウンサー

「5月7日には、アメリカ軍がイランのホルムズ海峡の沿岸の街などで空爆を行ったと発表。イラン側はこれを『停戦協定に違反した』と非難しました。また5月26日には、イスラエルがレバノン南部で大規模な地上作戦と空爆を行いました」

「これに対し、イランは約束違反だとしてアメリカとの協議停止を通告しました。さらに、停戦後初めて湾岸諸国で死者が出る攻撃も起きました。6月3日、イランは弾道ミサイルなどでクウェートを攻撃し、1人が死亡。このように応酬がエスカレートしていきました」

森圭介アナウンサー

「停戦協定が無意味化しているようにも見えます。戦争とか戦闘が終結するためには、その原因となった根本的なことを解決するか、停戦するかしかないと思うんですよ」

「今はどっちでもない状態なので、戦争状態、戦闘状態がずっと続く、長期化するとしか考えられないですよね」

■“戦闘終結合意のカギ”はトランプ氏

山粼アナウンサー

「カギを握っているのが、やはりアメリカのトランプ大統領と言えるんです」

「トランプ大統領の本音が見えるものがあります。アメリカCNNの集計によると、イランとの停戦前の期間も含めると、トランプ大統領は『イランと合意に近づいている』『交渉がかなり進んでいる』といった趣旨の発言を38回しているそうです」

「CNNは『金融市場を落ち着かせようとしているのか、念じれば実現すると考えているのかもしれない』と皮肉っています。つまりトランプ大統領の本音は、何が何でも早く交渉をまとめたいというものだとみられています」

「この点について、NNNワシントン支局の山崎大輔支局長に分析を聞きました」

「山崎支局長によると、アメリカ国内でイランとの戦闘は評判が極めて悪い。11月には中間選挙も控え、足元の共和党議員からも影響を懸念する声が上がっているので、本音としてはイラン攻撃は最低限にとどめて、やはり交渉を進めていきたいということです」

■米メディア「核問題など中心に協議」

桐谷キャスター

「交渉を進めていきたいということですが、思う通りにいきそうなんですか？」

山粼アナウンサー

「そこがポイントですが、思い通りにいかないのがイランなんです。交渉について、アメリカメディアは9日、アメリカとイランの間で核問題などを中心に詰めの協議が行われると報じました」

「ただ課題があります。まず1つ目が、イランが核兵器開発につながりかねないウラン濃縮をどれくらいの期間停止するかということ。2つ目は、イラン国内にある核施設を解体するかどうかなどです」

「ただイランは、こうしたアメリカの要求を簡単には受け入れない強気の構えを見せています」

「イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は『アメリカはイランとの対決で敗北した。イランは団結し、アメリカの主張をそのまま受け入れず、計画を阻止しなければいけない』といった内容の声明を発表しました」

「今有利なのはイランで、イランからすると、アメリカを相手に簡単に下に出る必要はないという立場を見せています」

瀧口麻衣アナウンサー

「そうなると、交渉を進めていくのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。今後どうなっていきそうでしょうか？」

山粼アナウンサー

「イランの思惑について、NNNロンドン支局の本岡英恵記者に分析を聞きました」

「アメリカとイスラエルの圧倒的な攻撃に耐えたイランは、今後も持ちこたえられる自信があるといいます。体制のメンツを潰してまで妥協はしない構えで、むしろ長期化した方がイランにとって有利だと考えている可能性すらあるといいます」

「つまり全面的な対決には至らずとも、今後もこうした攻撃の応酬が続きながら、長期化する可能性が最も高いといいます」

鈴江アナウンサー

「こういった長期化も考えられる中、日本政府としてはどう受け止めているんでしょうか？」

山粼アナウンサー

「木原官房長官はアメリカとイランの攻撃の応酬について、10日の会見で『政府としても重大な関心を持って注視している。事態のさらなる悪化が生じないことを強く期待している』と述べました。引き続き仲介国の外交的取り組みを後押しすると強調しました」

「こうした報復の応酬で先行きが不透明な情勢が続き、日本への影響も長期化が懸念されます。戦闘の終結に向けた進展があるのか注目されます」

（2026年6月10日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）