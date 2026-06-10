【SSFF】“おひなさま”長浜広奈、レッドカーペットで別所哲也に手を振る 白ショートドレスでふんわりコーデ
タレントの“おひなさま”こと長浜広奈、タレントの本望あやかが10日、都内で行われた米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』（略称：SSFF＆ASIA 2026）レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】対照的な白黒ワンピースで華やかな長浜広奈＆本望あやか
映画祭ナビゲーターを務める「超十代」の長浜＆本望は、映画祭代表で俳優の別所哲也が見守る中、報道陣のカメラに笑顔で応えた。長浜は、白のふんわりとしたショートドレスに、大ぶりのイヤリングをあわせてクラシカルなコーディネート。本望は対照的な黒のロングワンピースをクールに着こなした。
レッドカーペットからはける際には、見送る別所に気づいた長浜が「こんにちは〜！」と笑顔で手を振る一幕も。一気に場を和ませていた。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。
【全身ショット】対照的な白黒ワンピースで華やかな長浜広奈＆本望あやか
映画祭ナビゲーターを務める「超十代」の長浜＆本望は、映画祭代表で俳優の別所哲也が見守る中、報道陣のカメラに笑顔で応えた。長浜は、白のふんわりとしたショートドレスに、大ぶりのイヤリングをあわせてクラシカルなコーディネート。本望は対照的な黒のロングワンピースをクールに着こなした。
28回目を迎えた映画祭の今年のテーマは、「シネマエンジニアリング」。“カメラ、照明、音響、そしてAI。それらを緻密に組み合わせ、観客の心に届く体験を組み立てる。”今年の映画祭はそんな「設計学」としての映画に光を当て、映画体験の真の価値をテーマに映画祭を展開する。
今年は、世界100以上の国と地域から約5000点の応募があり、AIを活用した作品は368点と史上最多の応募数となった。その中から選りすぐりが250作品をリアル会場＆オンライングランドシアターで上映された。