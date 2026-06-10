【チアリステイルズ】サンリオのうさぎキャラクチャーが新ユニット結成！
サンリオのマロンクリーム、ウサハナ、ウィッシュミーメル、ぼんぼんりぼんの4キャラクターが、新ユニット「Cheeristails（チアリステイルズ）」として、2026年6月9日（火）に始動した。
＞＞＞チアリステイルズやメンバーをチェック！（写真8点）
「チアリステイルズ」は、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきた、サンリオの ”うさぎ” 4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、 ”〜する人” を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねている。それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしく進むための ”いっぽ” を応援し、 ”チアリストたちの物語” を紡いでいくという意味が込められている。
コンセプトは「4つのしっぽと一緒にいっぽ」。自分らしさに迷ったり、日々の中で悩みを抱える人たちに寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む ”いっぽ” を応援する。
ユニット始動にあわせて、本ユニットの公式Xアカウントを開設。また、オリジナルテーマソングの制作や、「月刊 いちご新聞」での特集も予定している。さらに、「サンリオフェス2026 in みなとみらい」での特設ブースの展開やステージ出演、本ユニット初となるサンリオオリジナル商品の発売も決定。デジタル・紙面・リアルイベント・商品展開を通じて、チアリステイルズの魅力を多角的にお届けされる。
今後の展開に、ぜひご注目を。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
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「チアリステイルズ」は、1980年代から2010年代にかけてデビューし、世代を超えて愛されてきた、サンリオの ”うさぎ” 4キャラクターで結成した新ユニット。ユニット名は、応援を意味する「Cheer」、 ”〜する人” を表す「-ist」、しっぽを意味する「tails」を組み合わせた造語で、「tails」には物語を意味する「tales」の響きも重ねている。それぞれ違った魅力を持つ4キャラクターが、自分らしく進むための ”いっぽ” を応援し、 ”チアリストたちの物語” を紡いでいくという意味が込められている。
コンセプトは「4つのしっぽと一緒にいっぽ」。自分らしさに迷ったり、日々の中で悩みを抱える人たちに寄り添い、自分らしさを大切にしながら前に進む ”いっぽ” を応援する。
今後の展開に、ぜひご注目を。
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