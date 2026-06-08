『うたコン』ザ・ビートルズを特集！宮本浩次、Little Glee Monsterらが名曲をメドレーで披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月9日放送の『うたコン』は、「LOVE＆PEACE ザ・ビートルズ特集」を放送。曲目と放送内容が公開された。

■曲目（アーティスト50音順）

「聖母（マドンナ）たちのララバイ」 岩崎宏美 八神純子

「ヘイ・ジュード」 岩崎宏美 Little Glee Monster

「ヘルプ！」 加藤和樹 坂本冬美 新浜レオン 尾藤イサオ

「イエロー・サブマリン音頭」 金沢明子 杜このみ （他 出演者）

「イムジン河」 キム・ヨンジャ

「アンド・アイ・ラヴ・ハー」 坂本冬美 加藤和樹 新浜レオン 尾藤イサオ

「LOVE しない？」 新浜レオン

「ロック・アンド・ロール・ミュージック」 尾藤イサオ 加藤和樹 新浜レオン 坂本冬美

「愛こそはすべて」 宮本浩次 （他 出演者）

「I love 人生！」 宮本浩次

「イエスタデイ」 八神純子

「みずいろの雨」 八神純子 岩崎宏美

「一輪」 Little Glee Monster

「ハロー・グッドバイ」 Little Glee Monster

■究極のラブソング「愛こそはすべて」を出演者全員で届ける

貴重映像で綴る「うたのミュージアム」では、世界的ロックバンド「ザ・ビートルズ」を特集。ザ・ビートルズ、伝説の日本武道館でのコンサートから今年で60年。日本人歌手にも大きな影響を与えたビートルズの名曲をメドレーで披露。

尾藤イサオ・坂本冬美・加藤和樹・新浜レオンが「アンド・アイ・ラヴ・ハー」「ヘルプ！」「ロック・アンド・ロール・ミュージック」を、岩崎宏美が「ヘイ・ジュード」、八神純子が「イエスタデイ」、Little Glee Monsterが「ハロー・グッドバイ」を届ける。

さらに、金沢明子と杜このみは、大瀧詠一プロデュース、松本隆が日本語詞を担当した「イエロー・サブマリン音頭」を披露。宮本浩次は、究極のラブソング「愛こそはすべて」を出演者全員で届ける。そして、キム・ヨンジャは、平和への思いを込め、2001年のNHK紅白歌合戦でも歌唱した「イムジン河」を歌い上げる。

岩崎宏美と八神純子は、「聖母（マドンナ）たちのララバイ」「みずいろの雨」を豪華に共演。新浜レオン、宮本浩次、Little Glee Monsterの話題曲もお楽しみに。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

06/09（火）19:57～20:42

※NHK ONE同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

※NHKホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：岩崎宏美、加藤和樹、金沢明子、キム・ヨンジャ、坂本冬美、新浜レオン、尾藤イサオ、宮本浩次、杜このみ、八神純子、Little Glee Monster

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/