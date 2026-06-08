車内で飼い主さんを待つゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で11万7000回再生を突破し、「なんかカッコイイｗ」「犬系彼氏で笑った」「ウチもそう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車の運転中、トイレのためパーキングに寄った結果→戻ると大型犬が『運転席』にいて…まさかの光景】

パーキングから戻ったら…

TikTokアカウント「shimba218」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『シンバ』ちゃんと旅行へ行ったそうです。その道中、トイレ休憩のためパーキングエリアへ立ち寄ったといいます。少しの間だけ車を離れ、戻ってきたところで思わず二度見。

なんと、シンバちゃんがなぜか運転席に座って待っていたのです。しかもただ座っているだけではありません。窓越しに真剣な顔でじっとこちらを見つめる姿は、まるで「疲れた？そろそろ運転代わろうか」と言っているようだったとか。

堂々と運転席に収まる姿も、どこか頼もしい雰囲気たっぷり。あまりにも自然すぎる光景に、まるでドライブデート中の頼れる彼氏みたいだと話題になったのでした。

わんぱくな姿にキュン♡

そんな頼もしいシンバちゃんですが、普段はかなりわんぱくな性格なのだそうです。散歩中に大きな木の枝を見つければ、宝物でも手に入れたかのようにルンルン気分で持ち歩くのだとか。さらに雨の日になると、なぜかテンションが急上昇。濡れることも気にせず大はしゃぎしてしまうそうです。

もちろん雪遊びも大好き。真っ白な景色の中を駆け回りながら、自然を思いきり満喫しているのだとか。運転席ではクールでも、普段は無邪気さ全開。そんなギャップもシンバちゃんの魅力なのでしょうね。

シンバちゃんのほのぼのとしたエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「運転してくれそう(笑)」「ドライバー交代かな」「車上荒らし対策は万全だねw」など沢山の反響がありました。

TikTokアカウント「shimba218」には、シンバちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shimba218」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。