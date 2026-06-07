【女子ゴルフ】「かわいい〜！」人気女子プロ・吉田鈴にギャラリー大盛り上がり…初優勝インタビュー「プロになるまでに時間がかかりましたが家族はいつもそばで支えてくれました」
◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）
２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。一時は１打差３位に後退したが、すぐに再逆転。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となった。
２打差の３位は木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、政田夢乃（なないろ生命）、倉林紅（こう、サーフビバレッジ）の３人。
最終１８番で、吉田鈴は約１・５メートルのバーディーパットを沈め、初優勝を決めた。力強くガッツポーズをしたツアー屈指の人気女子プロの初優勝にギャラリーは沸きに沸いた。
その約１０分後に同じ１８番グリーンで行われた優勝インタビューも盛り上がった。
「本当にうれしいです。最後はキャディーさんと『バーディー取ろう』と話していました。１５番から、１ホール、１ホールが長く感じましたが、最後まで攻めの姿勢を崩さずにプレーできました。プロになるまでに時間がかかりましたが、今、その時間は良い時間だったと感じます。家族はいつも、そばで支えてくれました。恩返しできてよかったです」
吉田鈴が爽やかな笑顔で、優勝への思いを明かすと、グリーンサイドからは「かわいい！」というファンの声が響いた。
同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ランク上位選手の多くが不在だったが、吉田鈴、木戸愛らの好プレーで、初夏の新潟の戦いは大盛況で幕を閉じた。