◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾った。一時は１打差３位に後退したが、すぐに再逆転。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となった。

２打差の３位は木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、政田夢乃（なないろ生命）、倉林紅（こう、サーフビバレッジ）の３人。

最終１８番で、吉田鈴は約１・５メートルのバーディーパットを沈め、初優勝を決めた。力強くガッツポーズをしたツアー屈指の人気女子プロの初優勝にギャラリーは沸きに沸いた。

その約１０分後に同じ１８番グリーンで行われた優勝インタビューも盛り上がった。

「本当にうれしいです。最後はキャディーさんと『バーディー取ろう』と話していました。１５番から、１ホール、１ホールが長く感じましたが、最後まで攻めの姿勢を崩さずにプレーできました。プロになるまでに時間がかかりましたが、今、その時間は良い時間だったと感じます。家族はいつも、そばで支えてくれました。恩返しできてよかったです」

吉田鈴が爽やかな笑顔で、優勝への思いを明かすと、グリーンサイドからは「かわいい！」というファンの声が響いた。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ランク上位選手の多くが不在だったが、吉田鈴、木戸愛らの好プレーで、初夏の新潟の戦いは大盛況で幕を閉じた。