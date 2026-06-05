浪漫派マシュマロの新曲「○✕△□」が、TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonのオープニングテーマに決定した。

今作はシリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した大人気作品が原作で、2026年1月から1st Seasonが放送され、同年7月からTOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレにて2nd Seasonが放送開始となる。

©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会

35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生し、10年以上やりこめるゲームを探し最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送る世界線を描いた本作品に今回浪漫派マシュマロが書き下ろした楽曲は「○✕△□（読み：マルバツサンカクシカク」。

「○✕△□」は、エネルギッシュなバンドサウンドと、空間を切り裂くようなボーカリゼーションが印象的な楽曲。運命や境遇に縛られることなく、自ら選んだ“ヘルモード”を生き抜き、それすらも楽しもうとする主人公・アレンの視点で描かれるストーリーが楽曲としても展開され、その世界観を表現する言葉が随所に散りばめられており、浪漫派マシュマロの真骨頂を存分に感じさせる一曲となっている。

また、発表にあわせメインPVも公開となった。

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■浪漫派マシュマロ コメント

運命や境遇に縛られることなく、自ら選んだ“ヘルモード”を生き抜き、楽しもうとするアレン。

僕らの楽曲「○✕△□」」では、そんな彼の心情を、力強く、そして優しく表現しました。

生まれ方は選べなくても、生き方は自分で選べる。

選んだ道を全力で進むアレンの生き様とこの楽曲が重なり、あなただけの“ヘルモード”にも、少しでも彩りを添えられたら嬉しいです。

浪漫派マシュマロ

Gt.Vo 万結

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浪漫派マシュマロは今年6月21日(日)にバンド史上最大キャパシティとなるワンマンライブ＜浪漫派マシュマロ “ステラ・オブ・ユー” ~恵比寿LIQUIDROOM編~＞を開催する。なお、公演チケットは既にSOLD OUTしている。

■TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Season ©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会 2026年7月からTOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、AT-Xにて放送開始

TOKYO MX：2026年7月3日（金）から毎週金曜25時00分〜

MBS：2026年7月4日（土）から毎週土曜27時38分〜（初回放送：27時8分〜）、

ＢＳ日テレ：2026年7月4日（土）から毎週土曜24時00分〜

AT-X：2026年7月7日（火）から毎週火曜23時30分〜

※毎週木曜11時30分〜リピート放送／毎週月曜17時30分〜リピート放送※ 監督：玉川真人

シリーズ構成：谷村大四郎

キャラクターデザイン：津島 桂

サブキャラクターデザイン・プロップ設定：式部美代子

サブキャラクターデザイン・召喚獣デザイン：井坪優奈

魔獣・大型召喚獣設定：ごとうじゅんじ

武器設定：松田未来

美術監督：栫ヒロツグ（鹿児島ラメカヒリム）

編集：長谷川舞(editz)

撮影監督：喜多隆宏、内田奈津美（アニモキャラメル）

色彩設計：長岡柚衣（RIC）

３D監督：墳下芳弘

２Dワークス：矢崎宏幸

美術設定：山口大悟郎（鹿児島ラメカヒリム）

音楽：土田美咲、中嶋純子、阿部玲子、福廣秀一朗、金崎 萌、澤田佳歩、佐久間奏、ボウ・デミアン、栗原真葉、田中津久美、三木 深

音響監督：菅原輝明

アニメーション制作：横浜アニメーションラボ 【キャスト情報】

アレン：cv.田村睦心

クレナ：cv.飯塚麻結

ドゴラ：cv.畠中祐

セシル：cv.千本木彩花

キール：cv.川島零士

ソフィアローネ：cv.安野希世乃

フォルマール：cv.緑川 光

メルル：cv.富田美憂

ヘルミオス：cv.櫻井孝宏

ドベルグ：cv.武虎

テオドシール：cv.三木眞一郎

バトラー＝フォン＝グランヴェル：cv.杉田智和

ロダン：cv.石川英郎

テレシア：cv.大原さやか

マッシュ：cv.小市眞琴

ミュラ：cv.渡谷美帆 ■TVアニメWEB＆SNS情報

公式HP：https://hellmode-anime.com

公式X（Twitter）：https://x.com/hellmode_anime

推奨ハッシュタグ：#ヘルモード ■TVアニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonオープニングテーマ

浪漫派マシュマロ「○✕△□」 ■権利表記

©ハム男／アース・スター エンターテイメント／ヘルモード製作委員会 【1st Season配信情報】

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