14歳年下の彼女へ贈るサプライズ計画。サウナ飯を食らいながら決意した男の夜
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福岡にあるスーパー銭湯を訪れ、まずはサウナで極上のリフレッシュを満喫した一行。お目当てのサウナ飯では、キンキンに冷えた生ビールと揚げたての唐揚げで乾杯。「スーパー銭湯上がりの唐揚げビールはやばいっスね」と、パジメも至福の表情を浮かべる。
しかし、ただの飲み会ではない。この夜の本当の目的は、翌日に迫った45歳のおじさん「Mさん」による、31歳の彼女へのプロポーズ作戦会議だ。
アルコールが進むにつれ、会議は一気に具体性を帯びていく。舞台は夜の福岡タワー。YouTubeの撮影という名目で彼女を呼び出し、カメラの前でひざまずいて指輪を渡す――。パジメとMさんが真剣に練り上げたロマンチックなプランの裏で、当のMさんは「オレが（緊張で）泣いちゃうかも」と、決戦を前に期待と不安が入り交じった本音を吐露した。
すっかり酔いが回った一同は、唐揚げに続いてボリューム満点のカルビ丼も堪能。お腹を満たしながら、「逆水平プロポーズを決める」など冗談を交えつつも、どこか張り詰めた空気の中で和やかに絆を深め合っていく。
動画の最後には、いよいよ幕を開けるプロポーズ本番の予告映像も収録。男たちの作戦は果たして成功するのか、胸が高鳴る内容だ。
サウナ上がりの最高に美味しそうなビールのシズル感、そして大人の男が本気で挑むプロポーズ前夜のリアルな空気感は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
しかし、ただの飲み会ではない。この夜の本当の目的は、翌日に迫った45歳のおじさん「Mさん」による、31歳の彼女へのプロポーズ作戦会議だ。
アルコールが進むにつれ、会議は一気に具体性を帯びていく。舞台は夜の福岡タワー。YouTubeの撮影という名目で彼女を呼び出し、カメラの前でひざまずいて指輪を渡す――。パジメとMさんが真剣に練り上げたロマンチックなプランの裏で、当のMさんは「オレが（緊張で）泣いちゃうかも」と、決戦を前に期待と不安が入り交じった本音を吐露した。
すっかり酔いが回った一同は、唐揚げに続いてボリューム満点のカルビ丼も堪能。お腹を満たしながら、「逆水平プロポーズを決める」など冗談を交えつつも、どこか張り詰めた空気の中で和やかに絆を深め合っていく。
動画の最後には、いよいよ幕を開けるプロポーズ本番の予告映像も収録。男たちの作戦は果たして成功するのか、胸が高鳴る内容だ。
サウナ上がりの最高に美味しそうなビールのシズル感、そして大人の男が本気で挑むプロポーズ前夜のリアルな空気感は、ぜひ動画でチェックしてほしい。
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