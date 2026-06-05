「オラ腹が減って力が出ねえぞ」 テレ朝アナ・安藤萌々を不振のラウンドから復活させたのはたった一つの食べ物!?
テレビ朝日アナウンサーで「報道ステーション」のメインキャスターを務める安藤萌々が自身のインスタグラムを更新。「どんな時も朝ごはんを欠かさず食べる安藤です」という自己紹介から始まった投稿文。空腹で臨んだ前半戦と、おにぎりを食べた後の後半戦で大きな変化を見せたラウンドを振り返った。
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この日は「寝不足＋朝ごはん抜き」でスタートした安藤だったが、前半のスコアは「56」と大苦戦。「私の軸はどこへ？？ どこに力を入れたら良いの？ 球を前に進めるのって大変…状態」に陥ってしまった。しかしこの日はスループレーだったのだが、ハーフターンの時間には売店の営業が始まっていた。「おにぎりを一つ食べた所、体幹と再会！！！」「後半は41に戻せました 笑」と一気にスコアを「15」も縮めることに成功した。「いつにも増して身体の開きが早いのはおにぎり不足です」と不振の原因を明言した安藤。最後にはハッシュタグを添えて「#オラ腹が減って力が出ねえぞ」とドラゴンボールの孫悟空のようなセリフを残していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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