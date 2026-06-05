「子どもを引き取れなかった」離婚とうつ病を経験した女性、35歳で単身渡仏――パリで36店舗を築くまで

「子どもを引き取れなかった」離婚とうつ病を経験した女性、35歳で単身渡仏――パリで36店舗を築くまで