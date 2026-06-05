〈江別・集団暴行死〉「ウケル！…笑いとれればいいや」と2度“ライダーキック”をした18歳、ドンっと腹を殴打、全裸にしてタバコも近づけた16歳…注目される少年たちの量刑

「これまでの審理を踏まえて評議した結果、強盗致死が成立する」2024年10月、北海道の江別市で千葉県の大学生・長谷知哉さん（20）が集団暴行を受けて死亡した事件。強盗致死などの罪で起訴された男女6名のうち、川村葉音被告、当時18歳の元高校生・瀧澤海裕被告、当時16歳の少年の3人の公判が5月25日から行われているが、札幌地裁は6月3日、強盗致死罪の成立を認める中間判断を下した。

〈画像多数〉「調子乗るな」と被害男性を踏みつけた川村被告と17歳の年下彼氏のラブラブ写真、長谷さんが放置された真っ暗な公園

注目が集まる、18歳の特定少年と16歳の少年の量刑

事件を巡って起訴されたのは、長谷さんの交際相手の八木原亜麻被告（当時20）とその友人の川村被告（当時20）、当時18歳の元アルバイトの川口侑斗被告、同じく当時18歳の元高校生・瀧澤海裕被告、そして当時17歳、16歳だった少年2名の計6名。

「川村被告ら３人は川口被告らと共謀の上、24年10月25日から26日にかけ、江別市の公園で長谷さんに殴る蹴るなどの暴行を加えた上、『全部、出せ』などと言って現金やクレジットカードを奪い、長谷さんを外傷性ショックで死亡させるなどしたとされます。3人は、いずれも起訴事実を認めています」（社会部記者）

法廷では犯行時に少年らが撮影した動画や、長谷さんが遺した音声データ、事件当日のLINEのやり取りが公開され、その残虐さが浮き彫りになった。

検察側は、金品を要求してからの被告らの暴行は約2時間にも及ぶ執拗なものであり、この長時間の暴行によって長谷さんが死亡したため、「強盗致死罪」に該当すると主張。一方、弁護側は、３人の被告は主犯格とされる川口被告に同調しただけで従属的な立場だったことを強調してきた。

「裁判長は『詳細は終局で話すが、解剖医の証言や被害者の遺体の状況から金品を要求したあとの暴行で死亡したと認定できる』と、検察側の主張である『強盗致死罪』の成立を認めました。強盗致死罪は原則、死刑か無期拘禁刑と定められている極めて重い罪です」（同前）

特に注目が集まるのが、当時18歳で特定少年の瀧澤海裕被告、そして当時16歳の少年（以下、D）への量刑だ。

「特定少年は2022年の改正少年法でできた新しい定義で、『犯罪行為に及んだ18歳、19歳の少年』を指す。17歳以下と同様に少年法が適用されるものの、重大犯罪をおかした場合は実名報道、厳罰化の対象となり、20歳以上と同様の刑罰が科される可能性が高くなる」（同前）

瀧澤被告は「キター！」って言って喜んでいた

瀧澤被告は主犯格とされる川口被告の中学時代の同級生で、少年Dは川口被告の中学時代の後輩にあたるという。

「事件当日、瀧澤被告とDは川口被告と川村被告、川村被告の彼氏である17歳の少年とともに、千歳空港で食事をしていた。午後10時頃、八木原被告から川村被告に長谷さんとの別れ話についての相談の電話があり、これに川口被告も介入。

『逃げたりしたら捜すからな』などと言って長谷さんを公園へ呼び出すと、5人は川村被告の車で江別へ向かった」（事件記者）

午後11時頃に5人と八木原被告と長谷さんが合流。川口被告が長谷さんの主張に腹を立て、「なめてるのか」と言って腹を殴ったことから、集団リンチに発展した。当時の心境を瀧澤被告は「えっと思ってびっくりしたし、やばいなと思った」と語っている。

「川口被告は何度も長谷さんを殴りつけ、それを見た川村被告はＤに、『次！』などと促した。この時点では瀧澤被告とＤは暴行には加わらなかったが、二人は川口被告を止めるどころか『ウケる』『笑いが止まらない』などと言いながら笑って傍観していた」（同前）

その後、川村被告も長谷さんの顔を踏みつけるなどして暴行に加わり、さらに「服に血がついた」ことを理由に、金銭の要求が始まった。

「長谷さんのリュックをひっくり返す川口被告らの横で、瀧澤被告も『小銭入れは俺にちょうだい』などと同調。被告人質問でこの時のことを尋ねられると、瀧澤被告は『キター！って言って喜んだ。

罪悪感が少しあったが、クレカ取ったのは川口被告でしたし、お金をもらうのは僕だけではないと安心して、罪悪感より喜びを感じた』と話していた」（同前）

八木原被告と川村被告は長谷さんのクレジットカードを使い、コンビニでタバコ32箱と八木原被告の弁当を購入。八木原被告が現場に戻り、「反省してない、もっとやって」などと焚きつけたことで暴行は再開され、さらにエスカレートしていった。

「この最後の暴行は1時間以上続き、八木原被告以外の全員が関与したことが分かっている。瀧澤被告が証言台で語ったところによれば、Dは長谷さんの顔や腹部、背中などを数えきれないほど蹴っていたといいます。

長谷さんに馬乗りになって腹パン（腹を殴打）をした際には、太鼓のようなドンとした音が響いていたとも話している。その時には、長谷さんはもう、あまり動いていなかったそうです」（同前）

右腎臓の損傷は瀧澤被告の“ライダーキック”によるものの可能性がある

さらに、Ｄは「指紋が残るから」という理由で、長谷さんの服を脱がせて、全裸にしたという。

「瀧澤被告によれば、Ｄは長谷さんのパンツを脱がせるために、横をターボライターで炙って、切ったということだ。

その後、川口被告は長谷さんの頭髪、身体、陰毛などにも火をつけ、『いい感じに燃えてきた』などと囃し立てた。瀧澤被告自身も、川口被告に『根性焼きすれ』と促され、吸っている煙草を長谷さんに近づけたそうだ」（同前）

さらに瀧澤被告は、坂道で助走をつけ、「ライダーキック！」と言いながら長谷さんに二度の跳び蹴りをしている。これについて、瀧澤被告は、「ガチでやりたくなかったけど、笑い取れればもういいやと思って、暴力が終わると思ってやった。（川口被告が）動画撮りたいからもう1回やってと言ったので、もう一回やった」と話している。

この頃にはすでに長谷さんの顔面は腫れあがり、抵抗する力は残っておらず、言葉を発するのがやっとの状況だった。

その後、少年らは長谷さんからキャッシュカードを奪取し、暗証番号を聞き出すと、気温3度の公園に長谷さんを全裸のまま放置。コンビニで金をおろすと、全員で金を山分けし、ラーメンを食べに向かっている。

翌朝、心肺停止の状態で発見された長谷さんの死因は、外傷性ショック。全身の血液の20％～30％程度が失われ、損傷していないところがないほどのダメージを受けていた。

「解剖医によると、最も出血の多かった部位は頭部と顔面で、脳には急性硬膜下血腫やくも膜下出血もみられたそうです。髪の毛の一部は焼かれ、全身には円形のやけどと思われる部分もあったと言います。

解剖医は、瀧澤被告やＤも加わった、最後の暴行によるダメージが最も大きく、映像などから急速に顔などの出血が広がり、弱っていく様子が見て取れたとも語っている。

長谷さんの背中側には、右腎臓の損傷も見られたが、これについて、瀧澤被告の“ライダーキック”によって損傷した可能性があるとも証言している」（同前）

「行きたくないけど、逆らうと面倒だから行ってくる」

Dは公判で、恩がある川口被告を「裏切りたくなかった。逆らえなかった」と語っている。だが、そのようにしてDたちが及んだ暴行が、長谷さんを死に至らしめる要因になったことは疑いようがない。さらに、解剖医は公判でこうも証言している。

「速やかに救急の専門的な病院に運ばれて、輸血などが行われていれば、十中八九、高い確率で助かっていた。ただし、脳機能には障害が残った可能性はあります」

6人のうち、誰か一人でも良心の呵責を覚え、行動に移していれば、長谷さんの命は救われていたのかもしれないのだ。

瀧澤被告の知人は、集英社オンラインの取材に対し、こう語った。

「瀧澤被告は事件当日、川口被告からドライブに誘われたことを家族に話して、『行きたくないけど、（逆らうと）面倒だから行ってくる』と出かけて行ったと聞きました。でもいくら川口被告に逆らえないからと言って、あんな野蛮な行為が許されるわけがない。重い罰が課せられても仕方ないと思います。彼にはきちんと罪を認め、償ってほしいですね」

5日には川村被告への被告人質問、そして川村被告への論告求刑が予定されている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班