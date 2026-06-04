セリアで見つけた便利な「エコバッグ」についてご紹介します。教えてくれたのは、100円ショップに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのLilyさん。エコバックの収納袋をついなくしてしまうという方は必見です！

ゴムがあるだけで便利さが格段に違う！

買い物に必要なエコバッグ。今までは収納袋つきのエコバッグを使用していたのですが、使ったあとに袋をどこに置いたか忘れてなくしてしまうことに困っていました。それに、袋がないと畳んでも広がってしまう…。

そんなときにセリアで出合った「マチが広いエコバッグ」（110円）。

エコバッグにゴムバンドがついてるので、使い終わったら畳んでゴムでとめるだけ。コンパクトに畳めるので持ち運びにも、しまっておくときにもかさばらずに便利です。

パックの飲み物を入れても余裕なマチの広さ

「マチが広いエコバッグ」は、名前のとおりマチが17.5cmもあるので、ペットボトルや牛乳などを立てて入れることができます。

私はよく牛乳やコーヒーの1Lパックの飲料をまとめ買いをするので大助かり。持ち手が太めで、重たいものを入れても持ち運びがラクな点も高ポイント！

買い物のときには絶対必須なエコバッグになりました。ぜひ気になった方はチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください