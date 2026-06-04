『重力ピエロ』、16年10ヶ月ぶりTOP20入り 今村騎手「ジュウリョクピエロ」GI制覇で注目【オリコンランキング】
5月24日に東京競馬場で行われた中央競馬（JRA）のGI・オークスで、女性騎手として初めてGIを制覇した今村聖奈騎手が騎乗したジュウリョクピエロ。その馬名の由来になったとされる、伊坂幸太郎氏の小説『重力ピエロ』が注目を集め、最新「オリコン週間文庫ランキング」において、前週6月1日付のTOP100圏外から19位に急上昇した。
【ランキング表】2026年「上半期」文芸ほか
2003年に単行本、2006年に文庫版が刊行された本作が同ランキングTOP20入りを果たすのは、2009年8月17日付以来16年10ヶ月ぶりとなる。
週間売上は0.4万部で、累積売上は122.9万部となった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月8日付：集計期間：2026年5月25日〜31日＞
【ランキング表】2026年「上半期」文芸ほか
2003年に単行本、2006年に文庫版が刊行された本作が同ランキングTOP20入りを果たすのは、2009年8月17日付以来16年10ヶ月ぶりとなる。
週間売上は0.4万部で、累積売上は122.9万部となった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月8日付：集計期間：2026年5月25日〜31日＞