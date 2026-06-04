手を置いたまま書ける！iPad専用極細スタイラスペン
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、パームリジェクションと傾き検知機能を搭載し、約1.5mmの極細ペン先で自然な書き心地を実現したiPad専用充電式スタイラスペン「200-PEN041」を発売した。
■手を置いたまま自然に書ける快適設計
本製品はパームリジェクション機能を搭載しており、画面に手のひらが触れても誤作動を抑制する。紙に文字を書くような自然な姿勢で作業できるため、長時間のメモ取りやノート作成も快適だ。オンライン授業や会議のメモ、PDFへの書き込みなど、さまざまなシーンでストレスなく活用できる。
■約1.5mmの極細ペン先で細かな作業もスムーズ
先端には約1.5mmの極細ペン先を採用し、小さな文字や細かな図形も正確に入力できる。繊細なイラスト制作やデザイン作業はもちろん、日常のメモやスケジュール管理にも最適だ。ペン先には耐久性と操作性に優れたPOM素材を採用し、滑らかな書き心地を実現している。
■傾き検知機能で表現の幅が広がる
ペンの角度を検知する傾き検知機能を搭載しているため、描画時に線の太さを変えることができる。スケッチやイラスト制作では鉛筆のような自然な表現が可能となり、クリエイティブな作業をサポートする。趣味のイラストから本格的なデザイン制作まで、幅広い用途で活躍する。
■ペアリング不要ですぐに使えるシンプル操作
Bluetooth接続や複雑な初期設定は不要。電源を入れるだけですぐに使用できるため、機械操作が苦手な方でも安心して利用できる。思いついたアイデアをすぐにメモしたい時や、急なオンライン授業・会議でもスムーズに使用でき、作業効率を高める。
■軽量・長時間駆動で持ち運びにも便利
本体重量は約13gと軽量で、長時間使用しても疲れにくいスリム設計だ。USB Type-C充電に対応し、約30分の充電で最大約10時間連続使用ができる。さらにLEDインジケーターにより電源状態やバッテリー残量をひと目で確認できる。マグネット内蔵で対応iPad側面へ装着できるため、持ち運びや保管にも便利だ。
■iPad専用充電式スタイラスペン「200-PEN041」
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■約1.5mmの極細ペン先で細かな作業もスムーズ
先端には約1.5mmの極細ペン先を採用し、小さな文字や細かな図形も正確に入力できる。繊細なイラスト制作やデザイン作業はもちろん、日常のメモやスケジュール管理にも最適だ。ペン先には耐久性と操作性に優れたPOM素材を採用し、滑らかな書き心地を実現している。
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ペンの角度を検知する傾き検知機能を搭載しているため、描画時に線の太さを変えることができる。スケッチやイラスト制作では鉛筆のような自然な表現が可能となり、クリエイティブな作業をサポートする。趣味のイラストから本格的なデザイン制作まで、幅広い用途で活躍する。
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