タレントの堀ちえみ（59）が、2日ブログを更新。舌がんを公表するに至った経緯を明かし、注目を集めている。

【映像】堀ちえみ リハビリ中の動画

2019年2月にブログで、ステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除し、太ももの組織を使った再建手術を受けたことを公表。毎日欠かさなかったリハビリの様子も投稿してきた。2020年4月にはリハビリ動画をアップし、「ひとつずつ 別々に 包みます」と地道な努力を続けていた。

手術から5年後の2024年2月には舌がんの完治を報告。2026年6月2日のブログでは、「本日は舌がん術後の、耳鼻科の診察でした」「もうあれから7年半ですか…早いですね」「と主治医の先生がおっしゃいました」と振り返りながら、「たくさんのひとに助けていただき、でも最後は自分で克服するしかない。人の温かさも知り、同時に孤独も味わった。私がこの病を通して味わったことのひとつがこれです」と、公表当時の心境を明かした。

堀は舌がんを公表した理由について、「ひとつは仕事関係者の皆様に、かなりのご迷惑をおかけしてしまう。もうひとつの理由は、残された家族に取材がいき、これ以上傷つけてしまう訳にはいかないと思いました」と説明。しかし、公表したことが一部から非難を浴びたことや、メディアの大きな報道に「病気を話題にしてもらい、売りにしているとの声が大きくなり、正直その発想に驚きました」と本音を吐露。「でも自分はただひたすら生きなければと思うのが精一杯」「今の私はいい意味で、7年半前の私からは、全く想定外の自分なんですね。感謝の気持ちしかない、本当にありがたい」と現在の心境をつづっている。

この投稿には、「なんてひどいことでしょう 胸が詰まります。本当につらかったですね」「素晴らしい復活劇です」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）