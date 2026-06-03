²¿¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡Ö¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¡×¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¡©Í½ËÉË¡¤Ï°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª

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Worldwide Incidence of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage According to Region, Time Period, Blood Pressure, and Smoking Prevalence in the Population: A Systematic Review and Meta-analysis