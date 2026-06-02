ホーバークラフト運航会社は、別府湾の夕日や夜が楽しめる新しい周遊便を6月19日から開始すると発表しました。

【写真を見る】ホーバークラフト「夜間周遊便」19日から運航開始 「別府湾の美しさ見て」 人気VTuber「白銀ノエル」コラボも開始 大分

ホーバークラフト運航会社は6月2日会見を開き、19日から別府湾を夜間に周遊する新たな運航を発表しました。別府湾の夜間周遊便は毎週金曜日の午後7時45分に西大分を出発し、夕日や別府の夜景を30分間ゆっくりと楽しむことができます。

現在、土日や祝日の午後に運行している別府湾周遊便は乗船率が9割と好調を維持しています。

（大分第一ホーバードライブ・小田典史社長）「お昼に乗ったお客さんに夜も乗ってほしい改めて別府湾の夜の美しさを見てほしい思いが強い」

一方、ホーバーでは6月1日から大分育ちのVTuber、白銀ノエルさんとのコラボが始まりました。船内にオリジナル映像が流れターミナルには等身大パネルが設置されるなど様々な仕掛けが楽しめます。