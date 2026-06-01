北海道内在住の小学5・6年生を対象…21日まで動画を募集

日本ハムは1日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日、神宮球場など）に参加する「北海道日本ハムファイターズジュニア」のセレクション要項を発表した。対象は北海道内在住の小学5、6年生の男女で、結成後から大会終了までの約4か月間、土日祝日の活動に参加できることが条件となる。

1次選考は動画選考の「デジタルチャレンジ」として実施される。撮影したバッティング、ピッチング、フィールディングなどの指定の動画を、球団ホームページの専用フォームからアップロードしてエントリーする。応募期間は今月21日までで、エントリー料は1000円（税込み）となる。

1次合格者は7月に順次行われる実技による2次、3次、最終セレクションへと進む。2次セレクションは参加費2000円（税込み）が必要となる。選ばれた出場候補選手（20〜30人）から8月の3日間の活動を経て、同月下旬頃に本大会に出場する選手16人が決定する。

日本ハムジュニアは2011年に初優勝を飾り、出身選手には中日・川越誠司外野手、辻本倫太郎内野手、巨人・若林楽人外野手、阪神・門別啓人投手、今年プロ入りした宮下朝陽内野手（DeNA）、秋山俊外野手（西武）らがいる。監督は球団OBの吉田侑樹氏が務め、2度目の優勝を目指す。（First-Pitch編集部）