台風6号は、１日は沖縄の南を北上し、その後は進路を次第に東よりに変え、３日にかけて、本州の南岸を東よりへ進み、暴風域を伴ったまま四国地方に接近するおそれがあります。



徳島県には3日未明頃に最も接近する見込みです。



［雨］

台風6号は四国の南海上を東北東に進み、徳島県に接近するため総降水量が多くなるおそれがあります。



特に接近前後の2日の夜から3日未明にかけては、南部を中心に猛烈な雨や非常に激しい雨が断続的に降り、短時間で降水量が多くなるおそれがあります。





・低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。［風・波］・２日夜遅くから３日午前中にかけては南部でうねりを伴った大しけとなり、海上では非常に強い風が吹く見込みです。・南部ではうねりを伴った高波に警戒してください。・南部に「波浪警報」が発表される見込みです。・沿岸部を中心に「暴風警報」を発表する可能性があります。［雨の予想］台風周辺の発達した雨雲により、2日夜のはじめ頃から3日未明にかけて南部を中心に猛烈な雨や非常に激しい雨が降る見込みです。２日正午までの24時間予想雨量（多いところ）北部８０ミリ 南部１００ミリ３日正午までの2４時間予想雨量（多いところ）北部１５０ミリ 南部２００ミリ台風の進路や発達次第では、さらに降水量が増えるおそれがあります。［風の予想］台風の接近に伴い、２日夜のはじめ頃から３日午前中にかけて、海上を中心に非常に強い風が吹く見込みです。２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北部 陸上１５メートル（３０メートル） 海上２０メートル（３０メートル）南部 陸上１８メートル（３０メートル） 海上２３メートル（３５メートル）３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北部 陸上１５メートル（３０メートル） 海上２０メートル（３０メートル）南部 陸上１８メートル（３０メートル） 海上２３メートル（３５メートル）台風の進路や発達接近に伴い、暴風となる可能性があります。［波の予想］台風の接近に伴い、２日夜遅くから３日午前中にかけて、南部ではうねりを伴い大しけとなる見込みです。２日に予想される波の高さ北部 ３メートルうねりを伴う 南 部６メートルうねりを伴う3日に予想される波の高さ北部 ４メートルうねりを伴う 南部 ６メートルうねりを伴う台風の接近に伴い、警報級のうねりを伴った高波となる見込みです。台風第6号は、徳島県には3日未明頃に最も接近する見込みです。うねりを伴った高波に警戒、低い土地の浸水、河川の増水、土砂災害、強風に十分注意してください。落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。台風や大雨に備えて、明るいうちに安全な場所に移動するなど、雨や風が強まる前に早め早めの安全確保が大切です。また、最新の情報を利用してください。