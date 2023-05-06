2025年レギュラーシーズン55発＆ポストシーズン8HRの名シーンをイラスト化

株式会社伊藤園は1日、ドジャース・大谷翔平投手が2025年シーズンに放った63本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION（『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』）」を、22日より販売開始すると発表した。

本製品は、2025年シーズンに大谷が放ったレギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本のホームランの名シーンをそれぞれイラスト化した全63種のコレクション仕様となっている。ホームランが生まれた瞬間の躍動感や記憶に残るシーンを描くことで、大谷の歴史的快挙を一連のストーリーとして表現している。

また、6月22日の発売に先立ち、1日から15日まで全63本のボトルのビジュアルを渋谷駅前の巨大屋外広告（渋谷ハチ公前看板）に一斉公開する。広告には「記録じゃない、歴史だ。」というコピーが添えられ、二刀流で戦う大谷の歴史的快挙を称える。さらに、世界最速で全63種が集結する展示ブースも1日限定でオープンする見込み。

さらに、イベントの一環として、一般来場者を対象としたSNS投稿企画を実施する。当日、巨大屋外広告もしくは『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』の写真を撮影し、SNSに投稿すると、『「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル』をランダムで1本プレゼントされる。（Full-Count編集部）