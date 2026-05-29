シンガポールのビビアン・バラクリシュナン外相が、自身のソーシャルメディアに平壌（ピョンヤン）の様子を収めた動画を投稿した。

28日、バラクリシュナン外相はフェイスブックに32秒の動画を共有した。動画には、平壌の建物やバス、通勤する市民らの姿が収められていた。

バラクリシュナン外相は「平壌は現代的で、清潔かつ体系的に計画された都市であり、私が最後に訪問した8年前以降、継続的に大きな発展を遂げた」とし、「街は活気に満ち、道路上の車両も増え、新しい建物や開発プロジェクトが多く目につく」と伝えた。

さらに「北朝鮮は特に新型コロナウイルスのパンデミック期間中の孤立という非常に困難な状況の中でも、このような発展を成し遂げた」とし、「これは世界中のすべての人々が生活を改善し、平和な未来を築くことを望んでいるという事実に思い至らせてくれる」と述べた。

26日に平壌を訪問したバラクリシュナン外相は、崔善姫北朝鮮外相と会談を行った。翌日には、北朝鮮で金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長に次ぐ「ナンバー2」とされる趙甬元（チョ・ヨンウォン）最高人民会議常任委員長と会談した。

26日付の労働新聞によると、崔外相は同日、バラクリシュナン外相との会談後、「長い歴史を持つ朝鮮（北朝鮮）・シンガポール友好協力関係を、両国人民の志向と願いに合わせて強化・発展させていかなければならない」とし、「シンガポール政府と人民は、朝鮮との友好協力関係がより強化されることを希望している」と述べた。

バラクリシュナン外相は28日に韓国を訪問し、ソウルで趙顯（チョ・ヒョン）外交部長と会談を行い、二国間協力、中東を含む地域懸案、韓半島（朝鮮半島）情勢などについて協議した。