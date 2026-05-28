三菱「最上級の豪華SUV」に注目！

2026年2月5日、三菱は根強い人気を誇るSUV「アウトランダーPHEV」の特別仕様車「BLACK Edition（ブラックエディション）」を追加しました。

このアウトランダーPHEVは、「日常ではEV、遠出はハイブリッド」をコンセプトに、市場をリードしてきた同社のフラッグシップです。

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その歩みは2005年、ガソリン車の初代モデルから始まりました。当時はまだSUVという言葉が珍しく、オフローダーの印象が強かった三菱において、貴重なクロスオーバーSUVとしての登場でした。その後、2013年には世界初のSUVタイプとなる「アウトランダーPHEV」へと進化を遂げます。

2021年には「威風堂堂」を掲げてフルモデルチェンジし、現行型（PHEVとして2代目）へ移行。さらに2024年10月の大幅改良では、バッテリー刷新による航続距離の伸長や、ヤマハ製オーディオの全車標準装備など、質感を大幅に向上させました。

こうした確かな進化が支持され、2025年度には2年連続で国内PHEV販売1位を獲得しています。

現行モデルのボディサイズは全長4720mm×全幅1860mm×全高1750mm、ホイールベースは2705mmです。

パワートレインはすべて2.4リッター直列4気筒ガソリンエンジンと大容量バッテリーをベースとしたPHEVで、駆動方式は前後にモーターを配置した4WDのみです。カタログ燃費（WLTCモード）は17.2km／Lとなっています。

乗車定員は、2列・5人乗りと3列・7人乗りの各仕様があります。

エクステリアで特徴的なのはやはりフロントマスクでしょう。三菱らしい鋭い“目”がシャープなイメージを作り出しています。また、全体のバランスを取るかのようにラリーなどで使用する大型フォグランプのようなヘッドライトが配置されています。

このデザインフィロソフィーは「デリカD：5」などとも共通で、「ダイナミックシールド」と呼ばれており、三菱のアイコンともいえます。

そんなアウトランダーPHEVに設定されたブラックエディションは、その名の通り、ブラックのアイテムを内外装に取り入れました。

最上級グレード「P Executive Package」をベースに、フロントグリルモールディングやダイナミックシールド、ヘッドライトおよびフォグランプのベゼル、前後スキッドプレート、電動格納式ドアミラーをすべてブラックで統一。

さらにグロスブラック塗装のルーフレールやブラックステンレスのウインドウモールディングを配し、スリーダイヤマークや車名バッジなどもダーク調に仕上げられています。

足元にもブラックアウトされた20インチアルミホイールを採用し、まさに黒一色の洗練された佇まいとなっています。

インテリアも同様にブラック色仕様をベースにまとめられています。ダイヤモンド形のシートキルティングや差し色となるシルバー加飾により、黒で統一されたなかでも華やかさがうかがえます。

なお、シートにはP Executive Package専用となるセミアニリンレザーシートに、新たにブラックのセミアニリンレザーを採用。シートステッチに加え、インストルメントパネル上部やドアトリム部もシルバーステッチをあしらうことで、より洗練された上質な内装を演出しています。

ボディカラーは2トーン3色を含む計5色がラインナップされており、2トーンカラーおよびダイヤモンドブラックのルーフはいずれも黒です。ダイヤモンドブラックはボディ全体が黒で統一されているため、ブラックエディションの名に最もふさわしいカラーと言えるでしょう。

アウトランダーPHEV ブラックエディションの価格（消費税込）は、5人乗りが673万5300円、7人乗りが682万6600円です。

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アウトランダーPHEVは、デリカD：5と並び三菱をけん引する看板車種です。電気で走る楽しさと、ガソリン車としての利便性を高次元で両立したその走りは、電動化時代におけるSUVのひとつの理想形といえます。

最上級の質感をまとったブラックエディションが加わったことで、その存在感はさらに確固たるものになりそうです。