BE:FIRST、ソロ企画『One of the BE:ST』第5弾のMANATOソロ曲「Rain on me」のスペシャルビデオ公開
BE:FIRSTが、メンバー・MANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」のスペシャルビデオを公開した。
BE:FIRSTメンバーによるソロ企画『One of the BE:ST』第5弾は、MANATOの作品「Rain on me」。映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンにより構成されている。ドラマシーンは、MANATOが作詞時に思い描いていた情景や、楽曲に込めたメッセージを丁寧にヒアリングし、その内容をもとに描かれているという。
本楽曲は、9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」に収録されている。他にも、Bullboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にて週間1位を獲得した「BE:FIRST ALL DAY」や、メンバー全員が作詞作曲に参加したマイクリレーが炸裂するHIPHOPチューン「Rondo」、ファミリーマートクリスマスタイアップソング「街灯」が収められている。
さらに、BE:FIRSTは10枚目のシングル「Missing」を7月1日にリリースすることを発表している。『One of the BE:ST』シリーズ最後となるSHUNTOのソロ曲「Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜」も収録されるので、ぜひ楽しみにお待ちいただきたい。
◾️「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」
配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY
Lyrics : MANATO
Music : UTA, MANATO
Produced by UTA (TinyVoice,Production)
◾️シングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY
CD購入：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY
▼「BE:FIRST ALL DAY」楽曲クレジット
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
▼CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.Rondo
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
価格 : \3,740（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼映像収録内容
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼映像収録内容
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
▼映像収録内容
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
◾️10thシングル「Missing」
2026年7月1日 リリース
レーベル：B-ME
予約：：https://befirst.lnk.to/Missing
▼CD収録内容（全品番共通）
1.Missing
2.タイトル未定
3.Want it 〜One of the BE:ST-06 SHUNTO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \5,445（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,420（税込）
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,595（税込）
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
メインジャケット
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \8,195（税込）
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
Music Video
1.Missing -Music Video-
2.Missing -Jacket Shooting Behind The Scenes-
3.Missing -Music Video Behind The Scenes-
LIVE 01
平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live in 平安神宮
1.New Chapter
2.BF is…
3.GRIT
4.Secret Garden
5.Brave Generation
6.Boom Boom Back
7.Mainstream
8.Masterplan
9.Don’t Wake Me Up
10.Sailing
11.Great Mistakes
12.Blissful
13.Bye-Good-Bye
14.夢中
15.I Want You Back
16.BE:FIRST ALL DAY
LIVE 02
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026
1.GRIT
2.Mainstream
3.Secret Garden
4.Stare In Wonder
5.Sapphire
6.Don’t Wake Me Up
7.I Want You Back
8.BE:FIRST ALL DAY
9.Want it (SHUNTO)
©NTV
◾️＜BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027＞
詳細：https://befirst.tokyo/tour/dometour2027/
○東京ドーム
2027年1月11日（月・祝）
2027年1月12日（火）
○みずほPayPayドーム福岡
2027年2月13日（土）
2027年2月14日（日）
○埼玉・ベルーナドーム
2027年3月6日（土）
2027年3月7日（日）
and more…
関連リンク
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