ハーマンインターナショナルは、JBLブランドより、ポータブルBluetoothスピーカー「JBL Charge Essential 3 SE」を6月3日に発売する。カラーはスレートグレー。JBLオンラインストア、JBL公式楽天市場店、JBL公式Yahoo!店、Amazon JBL公式ストア限定で販売し、価格は25,300円。

機能やカラーバリエーションを必要十分に絞り、コストパフォーマンスを高めた「JBL Essential」ラインの新モデル。成熟した設計資産を活用することでサステナブルなものづくりを実現しつつ、音質や品質といったスピーカー本来の価値に注力した。

本体カラーには、ファッションやインテリアになじみやすいスレートグレーを採用。中央のJBLロゴも従来のオレンジではなくグレーフィニッシュとし、ミニマルながら存在感のあるオールグレー仕上げとした。

出力は40W RMSで、JBLらしい迫力あるプロサウンドをうたう。ユニット構成は52×90mm径ウーファー1基、20mm径ツイーター1基、パッシブラジエーター2基。再生周波数帯域は60Hz～20kHz(-6dB)。

Bluetooth 5.4準拠で、Auracastに対応。複数の対応スピーカーを接続したマルチスピーカー再生が可能。対応プロファイルはA2DP 1.4、AVRCP 1.6で、対応コーデックはSBC/AAC/LC3。

防塵防水性能は、前モデルから進化したIP67準拠。耐衝撃設計も採用し、屋内での日常使いに加え、水辺やアウトドアシーンでも安心して使えるとしている。連続再生時間は最大約20時間で、充電時間は約4時間。

本体内蔵バッテリーからの給電機能も備える。さらに「JBL Portable」アプリに対応し、イコライザーなどの調整も行なえる。また、サステナブル素材を採用した設計としている。

外形寸法は223×94×96.5mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は約0.96kg。