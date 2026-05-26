口の臭さに自分でもびっくり!? スタッフに口臭をかがせる場面も、韓国女優が独自の徹底ケアを披露

チェ・ジョンアンのケア術が注目を集めている。

異臭を徹底排除するルーティンとは。

【写真】口臭を徹底排除するチェ・ジョンアン

女優のチェ・ジョンアンは5月21日、自身のYouTubeチャンネルに「これ何の匂い？女優の口臭管理法」と題した動画を投稿した。動画の中で彼女は、かつて朝起きた際、自分でも気付くほどの口臭があったと率直に告白し、視聴者を驚かせた。

現在はその悩みを克服するために、独自のオーラルケアルーティンを実践しているという。チェ・ジョンアン流のこだわりは、まず歯を磨く前にデンタルフロスを通すことだ。動画では、最近購入したというスイス製の歯ブラシや、用途に合わせて使い分けている3種類の歯磨き粉も披露。なかでも、フッ素含有量の高いヴィーガン歯磨き粉を愛用していることを明かした。

ケアの最中には、「私の口の匂いを嗅ぎに来たんじゃないの？」とスタッフに向かって息を吹きかける茶目っ気たっぷりな姿を見せ、現場の笑いを誘う一幕も。ブラッシング後には舌クリーナーも欠かさず使用し、仕上げにはタブレット型のマウスウォッシュを噛んでケアを完結させていた。

単なる美しさだけでなく、エチケットとしてのケアを極める彼女の姿に、視聴者からは「ここまで徹底しているとは」「正直な告白に好感が持てる」といった称賛の声が寄せられている。

（記事提供＝OSEN）