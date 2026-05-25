気がつくと、家の中でかさばる「紙類」。紙は1枚だとかさばらず、いる・いらないの判断をしなくてはならないため、「とりあえずとっておこう」とあと回しにしがち。今回は、夫と2人の子どもと暮らす、整理収納アドバイザーでESSEベストフレンズ101メンバーの中島陽子さんが実践する「紙類をラクに手放すコツ」について語ります。

1：「自分なりの判断基準」を明確にする

増え続ける紙類。処分のたびに迷ってしまうと、片付けはなかなか進みません。あらかじめ自分なりの判断基準を決めておくと、「これは残す？ 捨てる？」と悩む時間が減り、スムーズに手放せるようになります。

私の場合は、「データで代用できるか」を基準にしています。保証書や契約書など、紙の状態で保管しておく必要があるものは、データ化できないので紙で保存。ネットで検索して確認できる内容のものや、画像での保存でよいものは処分。

判断の軸を決めておくことで、紙類の整理の際の「とりあえず残しておこう」がなくなり、ラクになります。

2：家族共有したいものはLINEのアルバム機能を活用

子どもの学校からのおたよりは家族で共有したいので、私は家族のグループLINEに配布物専用のアルバムをつくり、書類を撮影してデータ化して保存。もらってきたらすぐにこの作業をすることで、紙はその場で処分。管理の手間もかかりません。

自分だけが確認するものは、スマホのメモアプリに保存しています。

紙類を保管する学校用のファイルもありますが、在学中をとおして必要な書類のみにしぼっているので、とてもコンパクトです。

3：「捨てやすい状態」で保管する工夫をする

リングノートや綴じひも、ホッチキスの芯など、捨て方に迷ったり、分別が手間なものは処分があと回しになりがち。できるだけ分解・分別の手間のいらない保管方法にすると、処分のハードルが下がり、紙類がたまりにくくなります。

4：「捨てる日」をあらかじめメモしておく

また、私の場合は、紙に書かれている期限（行事の日程や有効期限）をファイルの見えやすいところにラベリングでメモしておき、期限をすぎたらすぐ処分できるようにしています。判断のタイミングを先に決めておくことで、ため込みを防げます。

春はなにかと新しい紙類が入ってくる季節。とっておくか判断するときに、「要・不要」に加えて「紙でとっておく必要があるか」も判断基準に加えてみると、紙類をラクに片付けられるのでおすすめです。