【ニトリのN+】がコスパ最強！ 暑い日に頼りたい「ひんやりトップス」

汗ばむ陽気の日には、さらりと心地よく着こなしやすい接触冷感機能付きのトップスの出番。【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】なら、機能性に加えてコスパのよさにも期待できるトップスに多数出会えそうです。キレイめにスタイリングしやすいサマーセーターや、コーデのポイントになるTシャツなど、暑い日のおしゃれを支えてくれる接触冷感トップスをリコメンド！

こなれ感を発揮するドルマンスリーブのセーター

【N+】「ひんやりニットドルマン袖プルオーバー」\2,990（税込）

日差しの強さが気になる日に頼りになりそうな、接触冷感・UVカット機能付きのサマーセーター。ゆるりと肩が落ちるドルマンスリーブと、裾が溜まるシルエットがこなれ感を発揮します。控えめなボートネックが、首元のラインを美しく見せてくれそう。素材にやや光沢感があるおかげで高見えを狙えて、コーデをキレイめに寄せやすいのも魅力的！

旬度を高めるクリーンなニットポロシャツ

【N+】「ひんやりニットポロシャツ」\3,990（税込）

定番のTシャツに代わる新たな選択肢として、コーデの旬度を高めてくれそうなニットポロシャツ。こちらも接触冷感・UVカット機能がついており、洗濯機で気軽に手入れしやすいのが優秀ポイントです。目の詰まったクリーンなニット地が上品見えを後押し。さりげなくスキッパーネック風のデザインになっていることで、爽やかな印象へと導きます。

多彩なコーデに映えるスタイリッシュなロゴT

【N+】「接触冷感綿スラブグラフィックロゴプルオーバー」\1,990（税込）

フロントのスタイリッシュなグラフィックロゴがコーデのアクセントになるプルオーバー。接触冷感機能付きの綿100%素材を使用しており、汗ばむ日にも心地よく着られる相棒的一着になってくれそうです。コンパクトになりすぎないシルエットのため、さまざまなシルエットのボトムスと着回しを楽しみやすいのも高コスパな魅力かも。

ワンツーでサマ見えを狙えるリーフ柄Tシャツ

【N+】「接触冷感UVカットスラブリーフプリントTシャツ」\2,490（税込）

リーフの総柄プリントがコーデの主役を担ってくれる華やかなTシャツ。「なめらかな肌ざわりのジャージー素材」（公式ECサイトより）に接触冷感・UVカット機能が付いており、薄着で済ませたい日にも重宝するはず。ペンで描いたようなニュアンス感のある柄は、単色で統一されているためコーデの色合わせを考えやすいのも◎

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。