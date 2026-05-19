中島健人「前髪つくたよ」黒髪サラストのニューヘア披露！“新鮮”自撮りショットに「前髪ありの破壊力やばい」「ちょっと幼くなってかわいい」「どタイプ」と大反響

【写真】中島健人の最新ショット／以前は黒髪×センター分け／“銀髪”だったことも

中島健人が自身のInstagramを更新。イメージチェンジした最新ショットを公開し、注目を集めている。

■中島健人、前髪ありの最新ビジュアル披露

公開されたのは、『“IDOL1ST 中島健人” LIVE TOUR 2026』広島公演の舞台裏での自撮りショット。中島は華やかなフラワースタンドの横で、穏やかな微笑みを見せている。

中島は白Tシャツ姿で、ナチュラルな黒髪スタイルを披露。以前はセンター分けの印象も強かったが、今回は前髪をさらりと下ろしたヘアスタイルに。目元にかかるラフな前髪が、端正な顔立ちをより引き立てている。

投稿には「前髪つくたよ。どう？」とつづられており、本人もヘアチェンジを報告。さらに「#ほんと久々に」「#慣れん」と本音ものぞかせた。シンプルな装いながら、透明感のあるビジュアルとやわらかな表情が印象的な1枚となっている。

ファンからは「前髪ありの破壊力やばい」「ビジュ良すぎる」「黒髪サラスト強い」「かわいすぎて悶絶」「それにしても美」「胸筋とのギャップすごい」「ちょっと幼くなってかわいい」「どタイプ」「似合ってる」などの声が寄せられている。

■以前は黒髪×センター分けだった中島健人

■“銀髪”だったことも