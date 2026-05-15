ものを増やさない暮らしの工夫を紹介します。教えてくれたのは、夫婦ふたりで暮らしながら、YouTubeなどでミニマルな暮らしを発信しているOdekoさん（40代）。以前は部屋にものがあふれていたそうですが、ものの使い方や買い方を見直したことで、すっきりとした暮らしをキープできるようになったそう。ものを増やさないために意識している3つの習慣を聞きました。

1：「もったいぶらず、すぐ使う」を習慣に

ものがあふれる暮らしをしていたころは、「いつかの機会に」と、出し惜しみしているものが多くありました。

【写真】日用品は開封した日付をマジックでメモ

たとえば、結婚の記念に購入した大皿。特別なときに使おうとしまい込んでいましたが、気づけば何年も出番なし。普段はとくに思い入れのない食器を使用。何年かぶりに出してみると、自分の好みがすっかり変わり、特別感はなくなっていました。

食器以外も、服やバッグなど、がんばってお金をかけて買ったものほど出し惜しみしてしまいます。そのうち好みが変わって、また別のものを買う。そんな繰り返しでした。

そこで、「もったいぶらずにすぐ使う」というマインドにチェンジ。お気に入りの食器こそ毎日使う。一軍の服こそどんどん着る。

最初は勇気がいりましたが、慣れてくると、これまで使わなかったことがとてももったいないことだと思えるようになってきました。なにより、最初からいちばんのお気に入りを惜しみなく使えば、2番手3番手のものをもつ必要がなくなるのです。

ものを増やさないコツは「もったいぶらず使うこと」だと実感できた経験でした。

2：買いたくなったら「とりあえず見送る」

浪費家時代は「衝動買い」が多く、家の中はいつもものでいっぱい。家に持って帰ると、あっという間に気持ちが冷めてしまうことも多く、結果使わなくなったものも多くありました。

そこで取り入れたのが、「とりあえず買わない」というシンプルな習慣。「買わない」とガマンするのではなくて、あとで買ってもいいけれど、「すぐに買わずに時間をおいてみる」という習慣です。すると不思議なことに、時間をあけたことで気持ちが落ち着いてくることが多いのです。

たとえば、ネットで好みの服を見つけたときも、お気に入り登録だけして、一度サイトを閉じるようにしています。次の日には存在すら忘れていることも多く、結果、ムダなものを増やさずにすんでいます。

なので、「とりあえず買わない」を、毎日呪文のように唱えています。

3：日用品は「消耗頻度」をチェックする

気づけば増えているものの代表がストック品。洗剤、シャンプー、トイレットペーパー…。「なくなると困るから」と多めに買っておくと、安心感はあります。しかしわが家の場合、収納に収まりきらず、部屋がもの置き状態になっていました。

防災の観点からも、ある程度の備蓄は必要だと思っていますが、なにをどれだけもっているのか？ 把握できずに買いすぎている面もあったのです。

そこで「買いすぎない」ようにするため、日用品の消耗頻度をチェックするように。歯磨き粉や、食器洗剤、石けんなどは使用開始日にマジックで日付を記入。使いきる頃に、消耗スピードがわかる仕組みです。

日用品は半年分を基準にまとめ買いをしていますが、消耗スピードをはかることで、だいたい過不足なく購入できるようになりました。

それに、ストック品の分量がわかれば、最適な収納場所が確保できるように。ものを手放してあいたスペースを、日用品ストックの保管場所にあてています。収納をムダなく使うことができるようになり、部屋がもの置き状態になることはなくなりました。

部屋が散らかりがちで悩んでいる方は、ぜひものの使い方や買いもの習慣から見直してみてはいかがでしょうか。