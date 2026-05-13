Maverick Momが、1stフルアルバム『Travessia』をリリースし、ビクターエンタテインメント内レーベルのAlternative Standard Clubよりメジャーデビューした。またデビュー当日に、東京・竹下口パークにてアコースティックフリーライブも開催された。

本作は、ポルトガル語で「道」「人生」「横断」を意味する言葉を冠しており、地元・石川から始まり、ライブハウス、SNS、ストリーミングを横断しながら支持を広げてきたバンドの歩みと、音楽とともに歩む人生の行方を自ら指し示すコンセプトアルバムになっているという。CDのDisc1には完全新曲13曲が収録され、Disc2には活動初期からライブで披露してきた「Super Face」の初音源化をはじめ、バイラルヒットを記録した「儚夏」など、インディーズ期を代表する楽曲を含む全13曲を収録している。

また、本日21時にリード曲「カラクリ」のMVが公開された。本楽曲は、恋という感情を“人を惑わすために仕組まれたイタズラ”と捉え、すれ違いと勘違いを繰り返す二人の関係性を描いたダンサブルなロックナンバーだという。MVでは、恋と音楽をエネルギーとするロボットを軸に、すれ違う感情に翻弄されながら完成へと向かうストーリーを描く。高低差の激しいメロディーと目まぐるしく展開する曲調を、演奏シーンとドラマティックな映像演出を交差させながら鮮やかに可視化した作品に仕上がっているとのこと。監督は、水曜日のカンパネラや幾田りらなど数々のMVを手がけてきた映像ディレクター・武田悠弓馬が務めた。

そして本日は、東京・竹下口パークでアコースティックフリーライブを開催していた彼ら。事前に開催場所は明かされず、実施の告知のみがなされたが、当日には多くの観客が来場した。アルバム収録楽曲をアコースティックアレンジで披露し、原宿・竹下通り入口というカルチャーの発信地において、メジャーデビュー当日にリスナーと直接向き合う特別な時間になったという。

さらに、アルバムを携えた初の全国ツアー＜Maverick Mom ONEMAN TOUR “TRAVESSIA”＞が、いよいよ開催となる。5月24日の福岡INSA公演を皮切りに、名古屋ell.FITS ALL、仙台enn 2nd、大阪Live House Anima、東京・ヒューリックホール、地元・石川の金沢AZを巡回する。

◾️1stフルアルバム『Travessia』

2026年5月13日（水）リリース ○通常盤（2CD）

\4,400（税込）VICL-66146〜7

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66146.html ▼収録内容

＜Disc1＞

1.overture

2.Travessia

3.カラクリ

4.孤独に解く ※先行配信中

5.G.A.P.P.A

6.ドメスティックシークレット

7.ポラリス

8.interlude

9.アルカディア

10.Shower!!!!!

11.ドライヤー

12.スイセン ※先行配信中

13.宝島 ＜Disc2＞

1.ZONE（再録）

2.Monster（再録）

3.My name（再録）

4.Fancy

5.Transcend even God

6.旅立日記

7.イエローメッセンジャー

8.青く、春

9.儚夏

10.アスニヒカル

11.ジーニアス

12.徒花

13.Super Face ○アナログ盤（2LP）

\7,700（税込）VIJL-60420〜1

購入：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60420.html ▼収録内容

＜Disc1＞

Side A

1.overture

2.Travessia

3.カラクリ

4.孤独に解く

Side B

1.G.A.P.P.A

2.ドメスティックシークレット

3.ポラリス



＜Disc2＞

Side A

1.interlude

2.アルカディア

3.Shower!!!!!

4.ドライヤー

Side B

1.スイセン

2.宝島

3.儚夏（Bonus Track） ▼チェーン別オリジナル特典

・タワーレコード 全国各店 / タワーレコードオンライン：オリジナルロゴステッカー〈A〉

・HMV 全国各店 / HMV&BOOKS online：オリジナルロゴステッカー〈B〉

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナルロゴステッカー〈C〉

・ビクターオンラインストア：「Travessia」オリジナルポスター（A2サイズ）

※楽天ブックスでは、特典つき商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典つき商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。お早目にご予約下さい。

※一部お取扱いの無い店舗等もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせ下さい。

※特典絵柄は後日公開いたします。

※特典対象店舗は順次追加となることがございます。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。 ▼先行配信「スイセン」

https://MaverickMom.lnk.to/Suisen ▼先行配信「孤独に解く」

配信：https://MaverickMom.lnk.to/KodokuniToku

◾️＜Maverick Mom ONEMAN TOUR 「TRAVESSIA」＞ 2026年

05/24（日）福岡・INSA

05/29（金）名古屋・ell. FITS ALL

06/21（日）仙台・enn 2nd

06/26（金）大阪・Live House Anima

07/10（金）東京・ヒューリックホール東京

07/17（金）金沢・AZ ▼チケット

＜福岡・愛知・宮城・⼤阪・⽯川公演＞⽴⾒ \4,000（ドリンク代別）

＜東京公演＞全席指定 \4,000（ドリンク代別）