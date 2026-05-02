「片付けたい」と思ったとき、まず収納グッズを買いたしていませんか？ じつはその行動こそが、片付かない原因になっているかもしれません。片付けのプロ・下村志保美さんも、かつては「収納を工夫すればいい」と信じ、さまざまな収納術を試していたひとり。しかし、すぐにリバウンドしてしまったそう。そこで見直したのは、“もののもち方”。今回は、収納を増やす前に考えたい、「片付く家」のつくり方を教えてもらいました。

「収納を増やせば片付く」は思い込みだった

片付けたいと思ったとき、多くの人が最初にやることがあります。それは「収納を増やすこと」。収納ケースを買う。引き出しを増やす。便利そうなグッズを取り入れる。一見、正しい行動に見えますよね。ですが、ここに大きな落とし穴があります。

【写真】書類は必要なものだけに

じつは私自身、「収納を工夫すれば片づく」と信じていたひとりでした。収納が広ければ片づくはず。工夫すれば使いやすくなるはず。そう思って、片づけブログを読み漁り、紹介されている収納方法を片っ端から試しました。

「これならできそう」と思ったものを次々に取り入れていったのです。収納の仕方などを工夫していく作業は楽しいし、「私、がんばってる！」というワクワクもありました。

画像は十数年前の私のワークスペース。カラーボックスを組み合わせ収納をつくり、本棚を買ってきて書類を並べていました。

で、その結果はどうだったでしょうか。一瞬は片づきます。でも、すぐに元に戻ってしまいます。

箱やケースを使って整える作業は楽しいものですが、日々の暮らしの中では、その手間が続きませんでした。気づけば、適当にポイっと放り込んでしまう。

なぜなのでしょうか。答えはシンプルで、「その方法が自分に合っていなかったから」です。

こちらは、いろいろな厚さのタイツをもっていた頃の引き出しです。

ケースで仕切ったり、ラベリングをしたり工夫をしていましたが、洗濯をしたあと、戻すときは適当に入れてしまうので、せっかくキレイにつくった収納スペースがすぐに崩れてしまっていました。

収納を増やすほど、むしろ片づかなくなることも

ブログやSNSで収納術を発信している人は、片づけが得意な人たちです。細かく仕分けることが苦ではなく、むしろ楽しめる人たち。だからこそ、少し手間のかかる収納でも無理なく続けられるのだと思います。

一方で、私はかなりの面倒くさがり。きれいな収納に憧れてマネしてみても、同じようには続きませんでした。

ここで一度、みなさんも振り返ってみてください。収納は増えたのに、こんなことも増えていませんか？

・どこになにを入れたかわからない

・同じものをまた買ってしまう

・引き出しの中が結局ごちゃついている

もしひとつでも当てはまるなら、片づかない原因は「収納不足」ではないのかもしれません。

収納を増やしても、ものの量や種類そのものは変わりません。だから、またすぐにいっぱいになってしまう。そしてごちゃつき、さらに収納を増やす…。そんな繰り返しになってしまうのです。

収納を変えたければ、“もつ量”を見直す

そのことに気づいた私は、入れ方ではなく「もち方」を変えることにしました。ものを徹底的に見直し、減らしていったのです。

たとえば、自宅の書類については、本当に原本が必要なものだけにしたら、取扱説明書を含めてもファイルボックス2つで十分でした。

デニールごとに使い分けていたタイツも、見直してみると実際によく履くのは120デニールばかり。そこで思いきって1種類に絞り、引き出しにポンと入れるだけの収納に変えました。洗濯は毎日するので、2足あれば十分だったのです。

ものを減らしたことで、それまで使っていた収納グッズの多くも必要なくなりました。

ものと収納グッズの両方が減ったことで、家の中がすっきりしただけでなく、探し物をする時間も激減。同じものをうっかり買ってしまうことも、ほとんどなくなりました。

それはきっと、「自分で無理なく管理できる量」になったからなのだと思います。

リバウンドしない片づけは、“減らす”から始まる

片づけを変えたいなら、まずは順番を変えてみてください。収納を考える前に、やるべきことがあります。

それは、「自分で無理なく片づけられる量まで減らすこと」。

入れる場所を考える前に、まず見直したいのは“もつ量”です。片づけは「入れ方」の問題ではなく、「もち方」の問題なのだと思います。

そして、SNSで見るような憧れの収納を目指さなくても大丈夫。大切なのは、自分がラクに続けられる方法を選ぶことです。それが、リバウンドしない片づけへの近道になります。

収納グッズを増やす前に、まずは手放すことから始めてみる。そんな小さな見直しだけでも、家の中は驚くほど変わっていきます。