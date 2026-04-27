【4/30から】通勤通学にも人気。アシックスのシューズがAmazonでセールに

2026年4月30日9:00から「Amazon GW スマイルSale」がスタートします。今回はランニングシューズに定評があり、通勤や通学にも人気のアシックスのアイテムをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できるのでおすすめです！

GORE-TEXの優れた防水透湿性により、ムレを軽減し快適さをキープ

快適なフィット感を生み出すエンジニアードメッシュアッパーを採用

バレーボール部活プレーヤーのために設計された「ROTE JAPAN LYTE FF 3」

耐久性と通気性に優れたレスリングシューズ「MATFLEX 7」

スポーツや学校生活にも最適なキッズ用シューズ

その他のセール予定商品

Prime会員を対象に、ポイントアップキャンペーンが開催

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