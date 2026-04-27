【4/30から】通勤通学にも人気。アシックスのシューズがAmazonでセールに
2026年4月30日9:00から「Amazon GW スマイルSale」がスタートします。今回はランニングシューズに定評があり、通勤や通学にも人気のアシックスのアイテムをピックアップ。ご紹介している以外のサイズやカラーも揃っているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できるのでおすすめです！

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GORE-TEXの優れた防水透湿性により、ムレを軽減し快適さをキープ


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快適なフィット感を生み出すエンジニアードメッシュアッパーを採用


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バレーボール部活プレーヤーのために設計された「ROTE JAPAN LYTE FF 3」


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耐久性と通気性に優れたレスリングシューズ「MATFLEX 7」


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スポーツや学校生活にも最適なキッズ用シューズ


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new balance(ニューバランス) ユニセックス子供 【現行モデル】 GT578 P578 PT578 ゴム紐 ベルクロ マジックテープ 面ファスナー570後継品 通学 運動靴キッズスニーカー (17.0cm~25.0cm) 578 [ニューバランス] P57823W W 215

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[アディダス] メンズ VL コート ベース NLF52スニーカー アディダス スニーカー VL COURT ベース メンズ NLF52 ホワイト 25.5 cm

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