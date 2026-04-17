ダイエットといえば「糖質オフ」が定番ですが、いま改めて注目したいのが「脂質オフ」！ 脂質は1gあたりのカロリーが、糖質やタンパク質の2倍以上。つまり、脂質を賢く抑えることが、適切な体づくりへの最短ルートなんです。

そんな脂質オフをテーマにした本の決定版『脂質オフで節約！やせるおかず』の電子版が、4月17日限定で399円のスペシャルセール中です！

脂質オフで節約！ やせるおかず (ワン・クッキングムック) 編集:料理書編集部 \772 （2026/04/15 11:02時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

本書最大の武器は、名だたるメディアで殿堂入りしたレシピを厳選して一挙公開している点。プロの料理研究家たちが考案した「間違いない味」が、この一冊に凝縮されています。

脂質・カロリー・食材費が「数値」で見えるから、迷わない！

↑どれもボリュームたっぷりだから、お腹も大満足！

すべてのレシピには、脂質量・カロリーだけでなく、1人分の「金額目安」がアイコンで表示されています。またパッと見て直感的に献立を選べるように紹介されているので、忙しい毎日でも無理なく続けられるのがうれしい！

「節約食材」で、お腹も家計も大満足！

「脂質オフ＝質素」というイメージはもう古い！ 本書では、もやし、豆腐、卵といったおなじみの節約食材を駆使しつつ、お肉もしっかり楽しめるボリューム満点のメニューを提案しています。物価高が気になるいまだからこそ、家計にやさしい食材でヘルシーに満足感を得られるのは、大きな魅力です。

しかも、糖質オフと違ってご飯や麺類などの制限がないので、ストレス少なく続けられそうです。

↑ダイエット中でも食べられるおやつレシピも必見！

「糖質制限で成果が出にくくなった」「食費を抑えつつ健康的に痩せたい」――そんな人の強い味方になる一冊がワンコイン以下の399円で手に入るチャンスをお見逃しなく！ 4月17日（金）23:59までです！

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