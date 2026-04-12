普段コーデにも取り入れやすい♡ 儚げな印象が叶う「プチ柄×パステルカラー」コーデ

手持ち服は変わらなくても、差し色やさりげない柄使いでコーデの完成度はグンッと上がる。そこで今回は、FRUITS ZIPPER・櫻井優衣とともに、儚げな印象が叶う「プチ柄×パステルカラー」コーデをご紹介します。今年はあえてなじみやすいカラーをチョイスするのがベストなんです♡

小物はあえてなじむものをチョイス 派手めのバッグや靴でアクセントをつけるのもアリだけど、今年はあえてなじむパステルやプチ柄をチョイス。それだけで、いつもより儚げな印象が叶うってウワサです♡

Cordinate プチドット柄とパステルのあわせワザでセンスアップ プチドット柄のパンプスなら、柄コーデにも難なくマッチ。 ラベンダーバッグ 8,030円／mucu and ebony（HANA KOREA）ドットパンプス 7,920円／EVOL ボーダートップ ス 10,560円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店 デニムレースハーフパンツ 26,400円／The Girls Society 撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／櫻井優衣（本誌専属）撮影協力／PROPS NOW

Ray編集部 編集長 山本八重

櫻井優衣