あすから4月。自転車での交通違反にいわゆる青切符が導入されます。不安の声や理解が進んでいない現状もある中、導入で何が変わるのでしょうか。

新年度のあすから自転車にも導入が始まる、交通反則通告制度。一定の交通違反をした際に青切符と呼ばれる告知書を渡され、反則金を納めると、刑事手続きに移行せず、前科がつかずに手続きが終わる制度です。

街の人に聞いてみると…

街の人

「イヤホンもだめですよね？」

「スマホを見ながらとか？」

「青切符のことを全然知らなくて、知識不足なのかもしれないけど、知らないことも結構あって、浸透がまだされていないのかな」

大きく変わるのは、違反の取り締まりを受けた後の手続きです。

これまで、自転車の危険な違反は警察などへの出頭が求められ裁判になる場合もあり、罰金を納めるまでに時間がかかり、違反した人の負担が大きいと指摘されてきました。

自転車の交通違反を警察官が確認すると、原則は違反の内容を示したカードを渡し「指導警告」をしますが、悪質で危険な違反には、新たに青切符が交付されます。

対象は16歳以上で、信号無視や「ながらスマホ」での運転など113種類の違反に、それぞれ3000円から1万2000円の反則金が科される可能性があります。

警視庁交通総務課 工藤忠雄 管理官

「自転車の交通違反について、交通指導取り締まりについての基本的な考え方はこれまでと変わりません。他の車両に急ブレーキをかけさせるなどの具体的な危険を発生させたときには、取り締まりを行う場合があります」

「指導警告」が原則なのは変わりませんが、反則金が求められる青切符の導入をきっかけに自転車の交通ルールを改めて確認し、安全な運転が求められています。