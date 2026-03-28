定番「ジャケット」はこう着る！【40・50代】が真似したい「最旬コーデ」

カジュアルコーデにさっと羽織るだけで、きちんと感をプラスして大人コーデを格上げできる「テーラードジャケット」。トレンド感あるコーデにアップデートしたいなら、おしゃれさんの着こなしを参考にするのが近道かも。今回はジャケットを使ったセンス◎な「最旬コーデ」をご紹介します。40・50代さんが即こなれる着こなしのヒントを早速チェック！

レディなスカートで大人のきれいめカジュアルに

マニッシュなチェック柄ジャケットを大人カジュアルに仕上げたコーデ。スニーカーやキャップで外しながら、光沢感のあるナロースカートが上品な印象をプラス。カジュアルに寄せすぎないことで、大人の品格漂う着こなしが完成します。レースの要素が加わることで、コーデをレディライクに格上げできそうです。

スウェットパンツでこなれ感たっぷりに

きれいめなジャケットとラフなスウェットパンツを組み合わせたミックスコーデは、真似しやすい旬のコーデ。合わせる小物次第で、きれいめにもカジュアルにも対応可能。きちんと感をアップさせたいなら、バッグやシューズにレザーアイテムを合わせるのがおすすめです。

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Writer：licca.M