元タレントの坂口杏里さん（35）が3月17日に窃盗容疑で逮捕されていたことが判明した。東京・八王子市内のコンビニエンスストアで300円前後のサンドイッチ1個を万引きしたと報じられている。

【写真】店のオーナーと一緒にダンスする坂口杏里容疑者。他、坂口容疑者の元夫・福島さん

坂口容疑者は、女優・坂口良子さん（享年57）の娘で2世タレントとして活動後、波乱万丈の人生を歩んできた。2017年には元交際相手のホストへの恐喝未遂容疑で逮捕され、2019年にも元交際相手へのマンション侵入容疑で逮捕された。

また、2022年にはFTM（戸籍変更済みの元女性）の格闘家と出会ってわずか1か月でゴールインしたが、約1年でスピード離婚となった。

2025年9月には、関西在住の59歳会社員と再婚。当時、NEWSポストセブンの取材に対して、「やっぱ私、小さい頃からパパの存在が恋しかったから。年上ですべてを受け入れてくれるところが大好きですね」と幸せそうに語り、薬指の指輪も披露していた。しかし、その男性とも約1か月で破局した。

バツ2となった坂口容疑者は、2026年1月時点では、新宿2丁目の老舗バーに雇われ店長として勤めていた。店のオーナーと一緒にダンスする動画をTikTokに投稿したところ、〈久々に見たらだいぶ雰囲気が変わってる〉〈ふっくらしてる……〉などと容姿の変化が話題に。

NEWSポストセブンが再び本人を取材すると、「去年から太っちゃって、膝が痛いんですよ。階段の上り下りもキツくて。体調もいい時と悪い時があります。メンタルは安定しているんですけどね」と近況を語っていた。

取材からわずか2か月の間に一体何があったのか──。新宿2丁目の関係者が証言する。

「雇われ店長といっても週2回ほどの不定期出勤で、あまり負担になるような作業は任されていなかったため、『楽なことしかしていないのに時給が高い』と不満を抱えるスタッフもいたようです。

人間関係が上手くいかず、オーナーともしばらく話し合っていましたが、結局、1か月ほど前に店を辞めたと聞いています。

親しげに見えましたが、店を辞めてからはオーナーと全く連絡を取っていないそうで、坂口さんとしては"絶縁"に近い心境だったのかもしれません。オーナーが貸してくれた寮に無料で住んでいたので、そこを出たのであれば、どこで生活していたのでしょうか……」

オーナーの男性は、TikTokの視聴者のコメントに返答する形で、「時給2000円プラス歩合でお金を渡していました。（動画を）撮影するときも必ず時給はつけていました」「うちは時給1500円からスタートです」と坂口容疑者の勤務形態などについて説明している。

〈こんなことまでさせられて、杏里ちゃんかわいそう〉というコメントに対しては、時に口調を強めながら真摯な思いを語っていた。

「『働きたいときに働きにおいで』って、ノルマも与えていませんでした。『帰りたいときに帰って良いよ』って。ほかの従業員からは逆に僕にクレームが来ましたよ。『全然仕事してないですよ』って。

（中略）むしろ彼女には一番楽な、ある意味、一番コスパの良い仕事をさせてました。他の従業員よりも一番良い待遇で仕事してもらってたつもりです。なぜそれが可哀想なのか教えてください。人がお金を稼ぐって、すごく大変なことだと思いますよ」

坂口容疑者を支えようとする存在は確かにいたようだ。3度目の逮捕となり、彼女は今、何を考えているのか──。