WBC米国代表が、また頂点を逃した。

【侍J惨敗の内幕】ライバル国が見た侍Jの敗因…戦術面&チーム作りで劣り、「データ分析に基づかない継投」とバッサリ

日本時間18日、ベネズエラとの決勝戦は2-3で競り負け、日本が頂点に立った前回2023年に次ぐ2大会連続の準優勝。今大会は昨季の両リーグのサイ・ヤング賞投手（スクーバル、スキーンズ）、本塁打王（ローリー、シュワーバー）ら豪華メンバーを擁しながら、最後はベネズエラの勢いに屈した。

WBCでの覇権奪回は29年か30年に予定される次回に持ち越しとなったが、28年には「野球・ソフトボール」が追加競技として実施されるロサンゼルス五輪が控える。

MLBのマンフレッド・コミッショナーは2月のオーナー会議の後、メジャーリーガーの出場に関して「実現に向けて近づいている」との見通しを示している。

日本が金メダルを獲得した21年東京五輪も含めて、主要国際大会での優勝から遠ざかっている米国は、自国開催の五輪での覇権奪回に向けて目の色を変えてくる。レギュラーシーズンが中断されれば、今回にも匹敵する最強布陣を編成するのは必至だ。

2大会連続で優勝を逃した責任を取って今大会を最後に退任するとみられるデローサ監督の後任候補に、日本のファンにおなじみの指揮官が挙がっている。

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希のボスで、ドジャースを球団史上初の連覇に導いたデーブ・ロバーツ監督（53）だ。

沖縄生まれでロサンゼルス近郊のサンディエゴ市育ちのロバーツ監督はすでに、地元紙「カリフォルニア・ポスト」の取材に「ロサンゼルス（五輪）で米国代表チームを指揮したい。私はここで学び（UCLA）、現在はドジャースの監督を務めている。私ほど開催地を理解している指揮官はいないと思う」とアピールしている。

地の利に加えて、日本代表として出場が有力視される大谷、山本、佐々木の対策にも最適な人材だ。

ド軍との契約は29年まで残すものの、シーズン中断なら米国代表の指揮を執るのは可能。五輪連覇を狙う侍ジャパンの難敵はロバーツ監督か。